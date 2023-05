Amber Heard: Cómo es su vida ahora, un año después del juicio contra Johnny Depp

La actriz fue sentenciada a pagar más de US$10 millones de dólares a Depp por daños compensatorios. Mientras que el actor fue condenado a pagar US$2 millones de dólares a Heard por daños y perjuicios, ya que uno de sus abogados la habría difamado. Sin embargo, semanas después del fallo, la intérprete en Rendirse jamás e Infierno al volante anunció que no tenía la solvencia económica para pagarla a su expareja.

En diciembre del mismo año, Heard anunció por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, que había llegado a un acuerdo con su exesposo, sin embargo, no reveló detalles. La actriz dijo que abandonaría su apelación a la indemnización que le había ordenado pagar los US$10 millones de dólares a Depp, porque no era capaz de enfrentar otro juicio.

Meses después de la mediática batalla legal, Amber Heard decidió mantener un perfil bajo y no llamar la atención de su público ni de los medios de comunicación. Por ello, prefirió llamarse Martha Jane Cannary y comenzar una nueva vida fuera de Estados Unidos con su hija Oonagh Paige.

La prensa internacional detalló en septiembre 2022 que Heard se había instalado en España y alquilado una casa en Costitx, un pueblo de unos 1 mil 300 habitantes. Luego, por un tiempo, la actriz se refugió en su casa ubicada en el desierto de Mojave, California. Sin embargo, habría vendido esta vivienda de US$1.7 millones de dólares por el doble de lo que había pagado por ella tres años atrás, según TMZ.

Luego de pasar un tiempo en Mallorca, por unas vacaciones, estas se prolongaron por tiempo indefinido y ahora Heard se mudó a Madrid para llevar una vida más tranquila. En las últimas semanas se ha visto a la actriz recorriendo las calles de la ciudad, camino al parque con su hija de dos años y en un museo conociendo la obra del artista Joaquín Sorolla, relata la Revista Hola!

