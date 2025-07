Andy Byron y Kristin Cabot: TMZ publica imágenes del beso y el “antes” de la infidelidad viral en el concierto de Coldplay

Durante un concierto de Coldplay en Boston el director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, y la directora de recursos humanos, Kristin Cabot han tenido un momento viral y se especula sobre una relación extramarital.

Todo sucedió durante la famosa "Kiss Cam", la popular cámara que muestra a las parejas en un concierto, enfocó a un hombre y una mujer abrazados mientras observaban el concierto.

El hecho habría pasado totalmente desapercibido de no ser porque la pareja reaccionó de una forma comprometedora: mientras que el hombre trató de evitar la toma al irse, la mujer se tapó el rostro, ante la mirada de todos los presentes.

Posteriormente se conoceron los perfiles profesionales de la pareja y que habrían cometido una infidelidad a sus respectivas parejas. El vocalista de la banda, Chris Martin, bromeó sobre la situación, al decir que la pareja "o está teniendo una aventura o son muy tímidos", lo que causó la risa del público.





Sumado a ello, el portal de TMZ publicó un video previo al momento viral, "se besaban apasionadamente cuando no salían en la cámara… porque los grabamos besándose antes de que los pillaran", dice el medio especializado y publica las imágenes que tomó alguien que está detrás de la pareja.

La silueta de la pareja se recorta contra el escenario iluminado mientras se mecen al ritmo de la música. Por momentos, se abrazaban, y se ve a Byron acercándose para darle un beso.

Astronomer anunció el viernes 18 de julio que se encuentra gestionando “una investigación formal” sobre el video en el que su CEO, Andy Byron, donde aparece abrazando a una directiva de la propia empresa que no es su esposa y luego ambos escondiéndose de la cámara, en lo que se ha convertido en uno de los episodios más virales en diferentes países.

En la noche del viernes también publicó otro mensaje donde explican que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, se desempeña actualmente como director ejecutivo interino, dado que Byron se encuentra en excedencia. "Compartiremos más detalles según corresponda en los próximos días", aclararon.

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave.



We will share more details as appropriate in the coming days. pic.twitter.com/VfgWPnfycl