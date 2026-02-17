Año Nuevo chino 2026: qué representa el Caballo de Fuego en el horóscopo chino

La cultura china se encuentra en proceso de celebración del Año Nuevo chino, lo que hace que distintas comunidades alrededor del mundo festejen con danzas, fuegos artificiales y reuniones familiares. Este nuevo año está regido por el Caballo de Fuego, signo del horóscopo chino.

Esta celebración, considerada una de las más antiguas de esta cultura, se divide en ciclos marcados por un animal del zodiaco y un elemento, los cuales, dentro de su tradición, definen la energía del período.

Este calendario marca que el año del Caballo de Fuego se extenderá del 17 de febrero del 2026 al 5 de febrero del 2027, según destaca el diario AS. A diferencia del calendario gregoriano, el año chino no dura exactamente 365 días, sino que varía entre 354 y 384 días, de acuerdo con el ciclo lunar.

Para el horóscopo chino, el Caballo de Fuego tiene diversos simbolismos al analizar sus elementos por separado, pues el caballo simboliza movimiento, vitalidad e independencia, mientras que el fuego representa energía, pasión y transformación.

Al combinar ambos elementos, se interpreta como un período de cambios significativos vinculados a la acción y el dinamismo, señala La Razón.

Vogue Latinoamérica detalla que el Caballo de Fuego representa fuerza, libertad y elegancia. “Tiene un espíritu indomable que siempre está en movimiento y busca explorar nuevos territorios en cada aspecto de su vida”, agrega.

Horóscopo del Caballo de Fuego

El libro Tu horóscopo chino, de la editorial Nóstica, lo describe como “un Caballo llameante y errabundo, dotado de un intelecto soberbio y de gran magnetismo personal. Se empeña en conseguir los cambios que desea por la fuerza y el puro poder de la voluntad”.

Al combinarse con el fuego, se convierte en un doble signo, ya que el Caballo tiene como elemento fijo el fuego.