Año Nuevo chino 2026: qué representa el Caballo de Fuego en el horóscopo chino

Escenario

Año Nuevo chino 2026: qué representa el Caballo de Fuego en el horóscopo chino

Marcado por la iniciativa y el movimiento, el calendario chino da paso a un nuevo ciclo regido por un animal y un elemento del zodiaco. El Año Nuevo chino estará bajo la influencia del Caballo de Fuego.

|

time-clock

AME6300. CARACAS (VENEZUELA), 17/02/2026.- Personas interpretan la danza del dragón durante la celebración del Año Nuevo lunar, representado por el Caballo de Fuego, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Personas interpretan la danza del dragón durante la celebración del Año Nuevo lunar, representado por el Caballo de Fuego, este martes en Caracas (Venezuela).(Foto Prensa Libre: EFE)

La cultura china se encuentra en proceso de celebración del Año Nuevo chino, lo que hace que distintas comunidades alrededor del mundo festejen con danzas, fuegos artificiales y reuniones familiares. Este nuevo año está regido por el Caballo de Fuego, signo del horóscopo chino.

Esta celebración, considerada una de las más antiguas de esta cultura, se divide en ciclos marcados por un animal del zodiaco y un elemento, los cuales, dentro de su tradición, definen la energía del período.

Este calendario marca que el año del Caballo de Fuego se extenderá del 17 de febrero del 2026 al 5 de febrero del 2027, según destaca el diario AS. A diferencia del calendario gregoriano, el año chino no dura exactamente 365 días, sino que varía entre 354 y 384 días, de acuerdo con el ciclo lunar.

Para el horóscopo chino, el Caballo de Fuego tiene diversos simbolismos al analizar sus elementos por separado, pues el caballo simboliza movimiento, vitalidad e independencia, mientras que el fuego representa energía, pasión y transformación.

LECTURAS RELACIONADAS

PALM SPRINGS (United States), 04/01/2026.- Oscar Isaac poses on the red carpet for the 37th annual Palm Springs International Film Festival in Palm Springs, California, USA, 03 January 2026. (Cine, Cine) EFE/EPA/NINA PROMMER

Ley de Cine en Guatemala: academia cinematográfica resalta apoyo del actor Óscar Isaac a campaña

chevron-right
MADRID, 31/01/2025.- Fotografía de la tradicional danza de los leones, un símbolo chino para despertar y atraer la buena suerte en el nuevo año, durante la inauguración oficial de los festejos del Año Nuevo Chino este viernes, en el barrio de Usera, en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-trillo

Año Nuevo Chino 2026: fecha de inicio, animal del año, duración, significado y formas de celebración

chevron-right

Al combinar ambos elementos, se interpreta como un período de cambios significativos vinculados a la acción y el dinamismo, señala La Razón.

Vogue Latinoamérica detalla que el Caballo de Fuego representa fuerza, libertad y elegancia. “Tiene un espíritu indomable que siempre está en movimiento y busca explorar nuevos territorios en cada aspecto de su vida”, agrega.

Horóscopo del Caballo de Fuego

El libro Tu horóscopo chino, de la editorial Nóstica, lo describe como “un Caballo llameante y errabundo, dotado de un intelecto soberbio y de gran magnetismo personal. Se empeña en conseguir los cambios que desea por la fuerza y el puro poder de la voluntad”.

Al combinarse con el fuego, se convierte en un doble signo, ya que el Caballo tiene como elemento fijo el fuego.

  • El Caballo de Fuego se altera con facilidad y suele ser inconsecuente en tareas repetitivas. Posee olfato, ingenio y encanto; sin embargo, su constante flujo de ideas brillantes lo vuelve volátil.
  • Su personalidad multifacética requiere variedad y dinamismo. Es más feliz cuando puede desempeñarse en distintos ámbitos o asumir varios proyectos a la vez.
  • Se anticipa a la acción y al cambio, y trabaja mejor cuando lidera. Rara vez acepta supervisión, incluso de sus superiores. Es, además, un buscador de emociones intensas.
  • Tiene la capacidad de analizar rápidamente a personas y situaciones. Es hábil para resolver asuntos complejos y no rehúye una buena discusión.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Año nuevo chino Cultura China Tendencias Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS