Escenario
Año Nuevo chino 2026: qué representa el Caballo de Fuego en el horóscopo chino
Marcado por la iniciativa y el movimiento, el calendario chino da paso a un nuevo ciclo regido por un animal y un elemento del zodiaco. El Año Nuevo chino estará bajo la influencia del Caballo de Fuego.
Personas interpretan la danza del dragón durante la celebración del Año Nuevo lunar, representado por el Caballo de Fuego, este martes en Caracas (Venezuela).(Foto Prensa Libre: EFE)
La cultura china se encuentra en proceso de celebración del Año Nuevo chino, lo que hace que distintas comunidades alrededor del mundo festejen con danzas, fuegos artificiales y reuniones familiares. Este nuevo año está regido por el Caballo de Fuego, signo del horóscopo chino.
Esta celebración, considerada una de las más antiguas de esta cultura, se divide en ciclos marcados por un animal del zodiaco y un elemento, los cuales, dentro de su tradición, definen la energía del período.
Este calendario marca que el año del Caballo de Fuego se extenderá del 17 de febrero del 2026 al 5 de febrero del 2027, según destaca el diario AS. A diferencia del calendario gregoriano, el año chino no dura exactamente 365 días, sino que varía entre 354 y 384 días, de acuerdo con el ciclo lunar.
Para el horóscopo chino, el Caballo de Fuego tiene diversos simbolismos al analizar sus elementos por separado, pues el caballo simboliza movimiento, vitalidad e independencia, mientras que el fuego representa energía, pasión y transformación.
Al combinar ambos elementos, se interpreta como un período de cambios significativos vinculados a la acción y el dinamismo, señala La Razón.
Vogue Latinoamérica detalla que el Caballo de Fuego representa fuerza, libertad y elegancia. “Tiene un espíritu indomable que siempre está en movimiento y busca explorar nuevos territorios en cada aspecto de su vida”, agrega.
Horóscopo del Caballo de Fuego
El libro Tu horóscopo chino, de la editorial Nóstica, lo describe como “un Caballo llameante y errabundo, dotado de un intelecto soberbio y de gran magnetismo personal. Se empeña en conseguir los cambios que desea por la fuerza y el puro poder de la voluntad”.
Al combinarse con el fuego, se convierte en un doble signo, ya que el Caballo tiene como elemento fijo el fuego.
- El Caballo de Fuego se altera con facilidad y suele ser inconsecuente en tareas repetitivas. Posee olfato, ingenio y encanto; sin embargo, su constante flujo de ideas brillantes lo vuelve volátil.
- Su personalidad multifacética requiere variedad y dinamismo. Es más feliz cuando puede desempeñarse en distintos ámbitos o asumir varios proyectos a la vez.
- Se anticipa a la acción y al cambio, y trabaja mejor cuando lidera. Rara vez acepta supervisión, incluso de sus superiores. Es, además, un buscador de emociones intensas.
- Tiene la capacidad de analizar rápidamente a personas y situaciones. Es hábil para resolver asuntos complejos y no rehúye una buena discusión.