Antigua Guatemala se une al Festival Árbol Gallo 2025: fecha de inauguración, dónde estará ubicado y qué sorpresas se esperan

El frío de la Navidad se siente cada vez más en Guatemala, y con él, las celebraciones comienzan a marcar la temporada. Sin duda, una de ellas es el tradicional Festival Árbol Gallo, evento que forma parte de las costumbres propias de la época. Este año, esta tradición se expande a dos nuevos lugares, siendo uno de ellos Antigua Guatemala.

Será el próximo 15 de noviembre cuando el Árbol Gallo se encienda desde la ciudad colonial, a partir de las 19 horas, entre música, un espectáculo de luces y sorpresas que encenderán el espíritu navideño de los antigüeños.

Bajo el lema Enciende lo mejor de ti, este espacio celebra la unión y el sano entretenimiento para toda la familia. Contará con un despliegue tecnológico de iluminación, así como decoraciones propias de la época, y oraciones navideñas que cobrarán vida con la música.

Los organizadores detallaron que la tecnología implementada en los árboles permitirá una experiencia emocionante, con estructuras que brillarán y se moverán en perfecta sincronía con la música, creando un momento de celebración y recuerdos en familia.

Este año, los organizadores destacaron que lugares como San Agustín Acasaguastlán y, por supuesto, Antigua Guatemala se sumarán al Festival Árbol Gallo. El Centro Comercial Paseo Antigua será el espacio donde la magia, la diversión y la alegría llegarán.

Junto a la inauguración se ofrecerá un espectáculo musical a cargo de un grupo que acompañará el show de luces para celebrar con las familias. El árbol estará disponible para todos desde el 16 de noviembre al 6 de enero de 2026, de 17.30 a 24 horas.

Fecha:

15 de noviembre

Hora:

A partir de las 19 horas

Lugar:

Centro Comercial Paseo Antigua

Entrada:

El evento tendrá entrada Libre

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

