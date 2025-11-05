Festival Árbol Gallo 2025: ¿cuándo se inaugura y dónde estarán los árboles navideños en Guatemala?

Establecido como una de las actividades más importantes de la época navideña en Guatemala, el Festival Árbol Gallo 2025 traerá la magia de la Navidad a las familias guatemaltecas, marcando el inicio de la temporada más esperada del año.

Este año, los organizadores celebran 40 años de realizar este evento y de llevar alegría, unión y entretenimiento a las familias guatemaltecas, que año con año se reúnen en la Plaza del Obelisco de la Ciudad de Guatemala para vivir esta experiencia.

El evento, que surgió en 1985, se celebrará el 15 de noviembre, fecha en la que niños, amigos y familias podrán participar en un espectáculo lleno de luces, música y sorpresas, bajo el lema “Enciende lo mejor de ti”.

La actividad dará inicio a las 19 horas, con un espectáculo de inauguración. Además, será transmitida en redes sociales para que quienes se encuentren en el interior del país también puedan disfrutarla.

El espectáculo que ilumina la época navideña estará lleno de sorpresas, según detalló Ricardo Pontaza, gerente de Marca de Cerveza Gallo, quien destacó: “Hemos preparado un espectáculo especial para compartir con todos los guatemaltecos, para dar por iniciada una de las épocas más esperadas del año”.

Entre figuras alusivas a la temporada, juegos de luces y láser, un show especial de nieve y personajes que cobran vida al ritmo de la música, el Festival Árbol Gallo promete una experiencia inolvidable.

Los organizadores informaron que el Árbol Gallo se iluminará no solo en la Ciudad de Guatemala, sino también en otros 33 puntos del país:

Condado Concepción

Mixco

Amatitlán

Chimaltenango

Tactic

Salamá

Zacapa

Cobán

Puerto Barrios

Teculután

Sanarate

Guastatoya

Esquipulas

Chiquimula

Barberena

Santa Lucía

Escuintla

Jutiapa

Jalapa

Tiquisate

Chiquimulilla

Nueva Santa Rosa

Quetzaltenango

Mazatenango

Coatepeque

Malacatán

San Marcos

Sololá

Quiché

Huehuetenango

Retalhuleu

Para celebrar estas cuatro décadas de arte, cultura y tradición navideña, los organizadores anunciaron la integración de dos nuevos lugares:

Antigua Guatemala

San Agustín Acasaguastlán

Cada árbol ofrecerá, del 16 de noviembre al 6 de enero del 2026, un espectáculo de luces navideñas, de 17.30 a 24 horas.

Fecha:

15 de noviembre

Hora:

A partir de las 19 horas

Lugar:

Plaza del Obelisco, Ciudad de Guatemala

Entrada:

El evento tendrá entrada Libre

