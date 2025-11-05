Escenario
Festival Árbol Gallo 2025: ¿cuándo se inaugura y dónde estarán los árboles navideños en Guatemala?
El evento que enciende la magia del espíritu navideño llega nuevamente a Guatemala para dar paso a las festividades de fin de año. El Árbol Gallo se instalará en diversas áreas del país.
En diciembre del 2024, se llevó el encendido del famoso Árbol Gallo en el Obelisco de la ciudad capital. Evento que para muchos, le abre las puertas a las fiestas de fin de año. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Establecido como una de las actividades más importantes de la época navideña en Guatemala, el Festival Árbol Gallo 2025 traerá la magia de la Navidad a las familias guatemaltecas, marcando el inicio de la temporada más esperada del año.
Este año, los organizadores celebran 40 años de realizar este evento y de llevar alegría, unión y entretenimiento a las familias guatemaltecas, que año con año se reúnen en la Plaza del Obelisco de la Ciudad de Guatemala para vivir esta experiencia.
El evento, que surgió en 1985, se celebrará el 15 de noviembre, fecha en la que niños, amigos y familias podrán participar en un espectáculo lleno de luces, música y sorpresas, bajo el lema “Enciende lo mejor de ti”.
La actividad dará inicio a las 19 horas, con un espectáculo de inauguración. Además, será transmitida en redes sociales para que quienes se encuentren en el interior del país también puedan disfrutarla.
El espectáculo que ilumina la época navideña estará lleno de sorpresas, según detalló Ricardo Pontaza, gerente de Marca de Cerveza Gallo, quien destacó: “Hemos preparado un espectáculo especial para compartir con todos los guatemaltecos, para dar por iniciada una de las épocas más esperadas del año”.
Entre figuras alusivas a la temporada, juegos de luces y láser, un show especial de nieve y personajes que cobran vida al ritmo de la música, el Festival Árbol Gallo promete una experiencia inolvidable.
Los organizadores informaron que el Árbol Gallo se iluminará no solo en la Ciudad de Guatemala, sino también en otros 33 puntos del país:
- Condado Concepción
- Mixco
- Amatitlán
- Chimaltenango
- Tactic
- Salamá
- Zacapa
- Cobán
- Puerto Barrios
- Teculután
- Sanarate
- Guastatoya
- Esquipulas
- Chiquimula
- Barberena
- Santa Lucía
- Escuintla
- Jutiapa
- Jalapa
- Tiquisate
- Chiquimulilla
- Nueva Santa Rosa
- Quetzaltenango
- Mazatenango
- Coatepeque
- Malacatán
- San Marcos
- Sololá
- Quiché
- Huehuetenango
- Retalhuleu
Para celebrar estas cuatro décadas de arte, cultura y tradición navideña, los organizadores anunciaron la integración de dos nuevos lugares:
- Antigua Guatemala
- San Agustín Acasaguastlán
Cada árbol ofrecerá, del 16 de noviembre al 6 de enero del 2026, un espectáculo de luces navideñas, de 17.30 a 24 horas.
Fecha:
15 de noviembre
Hora:
A partir de las 19 horas
Lugar:
Plaza del Obelisco, Ciudad de Guatemala
Entrada:
El evento tendrá entrada Libre
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.