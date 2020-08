Arjona explica por qué eligió a Pablo Alborán para grabar una versión de “El amor que me tenía”

Ricardo Arjona y Pablo Alborán promocionan el tema "El amor que me tenía". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Después de cuatro días del lanzamiento oficial del dueto de Ricardo Arjona y Pablo Alborán, el artista español aseguró que haber grabado El amor que me tenía fue una misión cumplida y un sueño alcanzado en su carrera musical.

En un video testimonial publicado este martes 4 de agosto en las redes sociales del músico guatemalteco, Pablo Alborán compartió detalles de la canción que grabó junto a Ricardo Arjona y que además se incluyó en Blanco, el primero de dos discos que se grabaron en Abbey Road Studios, en Inglaterra.

“Grabar esta colaboración con Arjona es un sueño porque lo admiro desde hace muchísimos años. De hecho, hace poco me preguntaron en una entrevista cuál podría ser una de las colaboraciones soñadas y era él y se ha cumplido. Así que, lo que supone es un sueño cumplido”, dijo el artista español.

¿Por qué lo eligió Arjona?

“Las canciones las puede cantar cualquiera, lo que pasa es que hay unos que la sienten y otros que no la sienten. Y no tiene que ver con la voz, no tiene que ver con el timbre, a veces incluso, no tiene que ver con el talento, tiene que ver la manera en cómo la siente”, dijo Arjona, cantautor que el 31 de julio pasado afirmó que Alborán es uno de los artistas jóvenes con mucho talento y que su trabajo le parece extraordinario.

Este martes, Arjona se pronunció de nuevo y recalcó la calidad del artista español.

“Por eso es por lo que a los cantantes se les llama intérpretes, porque toman un texto y lo interpretan. Hay algunos que lo hacen más verdad, otros que le quitan credibilidad. Cuando recibí la versión de Pablo, sin duda me pareció que le había agregado dosis de credibilidad, por el sentimiento, por la piel, por la emoción que traía”, agregó Arjona.

¿En cuánto tiempo se armó el dueto?

De acuerdo con Alborán, la versión de El amor que me tenía en la que colabora con Arjona, se trabajó en tiempo récord.

“Tardé muy poco en grabarla porque las ganas eran tantas que en un día se hizo. Durante este tiempo estuve en contacto con él, grababa una pista y se la mandaba, hice 5 o 6 pistas y le mandé versiones distintas para que pudiera elegir”, agregó Alborán.

Arjona por su parte, agregó que se quedó convencido de lo que surgió entre ambos artistas debido a la conexión, interpretación y sentimiento con el que se trabajó el dueto.

“Todo este proceso fue cuestión de dos o tres días porque cuando hay dos personas a las que les emociona hacer algo, realmente no se necesita mucho tiempo. Pablo no necesitó ni 24 horas para hacer esto porque me lo mandó en menos de ese tiempo. Fue divertido y emocionante. De eso se trata y eso es lo que uno anda buscando básicamente”, añadió el músico guatemalteco.

El éxito inesperado

Para Pablo Alborán, haber participado en un tema junto uno de los ídolos musicales ha sido una de las metas y sueños cumplidos. Sin embargo, está convencido de que ahora cuenta con más seguidores y que su carrera cuenta con un plus que le ha aportado el artista nacional.

“La experiencia más sorprendente ha sido lo que ha surgido después de la grabación y lo que está sucediendo ahora en estos días, después de que toda la gente se ha enterado que hemos grabado juntos. Además, he mantenido el secreto porque sabía que sería una sorpresa no solo un sueño para mí sino un sueño para mucha gente que me rodea y que quiere muchísimo a Ricardo”, concluyó Alborán.