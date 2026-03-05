Arte contemporáneo: Galería con sede en Guatemala gana prestigioso premio en Madrid

La galería Proyectos Ultravioleta, con sede en la ciudad de Guatemala y Londres, recibió este jueves 5 de marzo en Madrid el premio del jurado al mejor estand de la feria de arte contemporáneo ARCO por su apuesta que busca "activar el espacio", combinando la pintura, la escultura y el arte textil de cinco artistas latinoamericanos.

En el espacio conviven las formas geométricas, traslúcidas y coloridas de la argentina Amalia Pica junto a las telas de sus paisanas Claudia Alarcón y el colectivo Silät.

A ellas se suman la denuncia de la violencia política de los gouaches del guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa, los lienzos a gran tamaño de la suizoargentina Vivian Suter y la apuesta de la chilena Johanna Unzueta por diferentes materiales y la acuarela al pastel.

El premio, dotado con 8 mil euros, está patrocinado por sexto año consecutivo por la compañía de automóviles Lexus y ha sido concedido por un jurado formado por la directora del Institute Art Gender Nature de la Academia de Arte y Diseño FHNW de Basilea (Suiza), Chus Martínez, y el comisario independiente Omar López Chahoud.

Los miembros de Proyectos Ultravioleta han expresado a los medios su alegría y el honor por haber recibido este premio después de tanto tiempo participando en la feria, aunque este es el primer año que concursaban en el espacio principal, y lo han calificado como un voto de confianza y validación.

Su director, Stefan Benchoam, ha recordado que los cinco artistas presentes han sido ya exhibidos en España (por ejemplo, Naufus Ramírez-Figueroa tuvo una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2025) y el resto de Europa, y el equipo quería "seguir extendiendo" su presencia en el continente.

El director de marketing de Lexus España -empresa que mantiene un acuerdo de difusión de contenidos con EFE-, Sergio Bispo, explicó que su participación en ARCO es una "pequeña aportación al mundo de la cultura y al mundo del arte".

Por último, la directora de ARCO, Maribel López, que también participó en el acto de entrega, reivindicó el "esfuerzo" y la "creencia" en el arte que llevan a cabo las galerías, que despliegan "una manera de mirar única" con su trabajo.