Escenario
Arte contemporáneo: Galería con sede en Guatemala gana prestigioso premio en Madrid
Proyectos Ultravioleta domina en el mejor estand de la feria de arte ARCO, por combinar pintura, escultura y el arte textil.
Cristina Rodríguez (2i), Stefan Benchoam (2d) y Camila Charask (c), de la Galería "Proyectos Ultravioleta" de Guatemala, premiada hoy, 5 de marzo de 2026, con el premio LEXUS al mejor Stand de ARCO 2026, junto a Omar López (izda), jurado del premio, y Sergio Bispo, director de Marketing de Lexus España, durante la feria de arte que se celebra en las instalaciones de Ifema, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)
La galería Proyectos Ultravioleta, con sede en la ciudad de Guatemala y Londres, recibió este jueves 5 de marzo en Madrid el premio del jurado al mejor estand de la feria de arte contemporáneo ARCO por su apuesta que busca "activar el espacio", combinando la pintura, la escultura y el arte textil de cinco artistas latinoamericanos.
En el espacio conviven las formas geométricas, traslúcidas y coloridas de la argentina Amalia Pica junto a las telas de sus paisanas Claudia Alarcón y el colectivo Silät.
A ellas se suman la denuncia de la violencia política de los gouaches del guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa, los lienzos a gran tamaño de la suizoargentina Vivian Suter y la apuesta de la chilena Johanna Unzueta por diferentes materiales y la acuarela al pastel.
El premio, dotado con 8 mil euros, está patrocinado por sexto año consecutivo por la compañía de automóviles Lexus y ha sido concedido por un jurado formado por la directora del Institute Art Gender Nature de la Academia de Arte y Diseño FHNW de Basilea (Suiza), Chus Martínez, y el comisario independiente Omar López Chahoud.
Los miembros de Proyectos Ultravioleta han expresado a los medios su alegría y el honor por haber recibido este premio después de tanto tiempo participando en la feria, aunque este es el primer año que concursaban en el espacio principal, y lo han calificado como un voto de confianza y validación.
Su director, Stefan Benchoam, ha recordado que los cinco artistas presentes han sido ya exhibidos en España (por ejemplo, Naufus Ramírez-Figueroa tuvo una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2025) y el resto de Europa, y el equipo quería "seguir extendiendo" su presencia en el continente.
El director de marketing de Lexus España -empresa que mantiene un acuerdo de difusión de contenidos con EFE-, Sergio Bispo, explicó que su participación en ARCO es una "pequeña aportación al mundo de la cultura y al mundo del arte".
Por último, la directora de ARCO, Maribel López, que también participó en el acto de entrega, reivindicó el "esfuerzo" y la "creencia" en el arte que llevan a cabo las galerías, que despliegan "una manera de mirar única" con su trabajo.