Ashton Kutcher: regresa tras años de ausencia con la serie de ciencia ficción “The Beauty”

The Beauty (Belleza perfecta) es un thriller con elementos futuristas, es protagonizada por Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Jeremy Pope y Ashton Kutcher. La historia gira en torno a una enfermedad de transmisión sexual que embellece físicamente a quienes la contraen, mientras dos agentes descubren un oscuro complot gubernamental detrás de la epidemia.

Ryan Murphy incursiona en la ciencia ficción con esta serie de 11 episodios creada junto a Matt Hodgson. Es la adaptación del cómic del mismo título de Haun y Jason A. Hurley.

En una entrevista con Vanity Fair, Evan Peters describió su papel como el de un multimillonario obsesionado con el poder, en una trama que explora la búsqueda de la perfección física.

En Belleza perfecta, modelos internacionales comienzan a morir de formas misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Peters) y Jordan Bennett (Hall) son enviados a París para investigar. A medida que avanzan, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a las personas en versiones de belleza idealizada, aunque con consecuencias aterradoras.

Su indagación los enfrenta a The Corporation, encabezada por un magnate tecnológico (Kutcher), creador de una droga llamada The Beauty. Este personaje está dispuesto a todo para proteger su imperio, valorado en billones de dólares. Mientras la epidemia se extiende, Jeremy (Pope), una persona marginada en busca de propósito, queda atrapado en medio del caos.

Los agentes deberán correr contrarreloj entre París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.

La serie de FX se estrenará el 21 de enero en Disney Plus. Ese día estarán disponibles los primeros tres episodios, y cada miércoles se lanzará uno nuevo. En las últimas dos semanas habrá doble episodio estreno.

Está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, quien también participa como consultor.