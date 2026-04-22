Así suena “Buscando el mar”, el homenaje musical de Carlos Vives y Juan Luis Guerra a Gabriel García Márquez

El cantante colombiano Carlos Vives presentó este martes su nuevo sencillo Buscando el mar, una esperada colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra que rinde tributo al universo literario de Gabriel García Márquez y toma como inspiración “Cien años de soledad”.

La canción retoma la historia del mítico pueblo de Macondo para transformarlo en un relato musical sobre la búsqueda, la nostalgia y la libertad, detalla un comunicado.

El tema fue creado por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al nobel colombiano, utilizando la figura de un personaje que anhela llegar al mar como metáfora de libertad.

La propuesta combina ritmos caribeños y pop, con una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano.

“Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo. Se sumó junto a su agrupación 440 al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo, especialmente la de ese hombre que buscaba el mar”, dijo Vives en la nota.

La canción, que inicialmente llevaba el nombre “La ciénaga del tiempo”, evolucionó a “Buscando el mar” tras la incorporación de Guerra, quien propuso el nuevo título.

El tema también tiene un valor emocional especial para Vives, ya que incluye la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado antes de su fallecimiento.

“Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está en esta barca perdida en la soledad / Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está, como quisiera en la vida volver a empezar”, dice el coro.

“He admirado la música y la carrera de Carlos por muchos años, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos”, expresó por su parte Juan Luis Guerra.

El lanzamiento llega acompañado de un video que combina imágenes del pasado y presente de ambos artistas, junto con la letra de la canción.

“Buscando el mar” es el segundo adelanto de “El último disco”, un álbum concebido como una colección de canciones para compartir y recordar valores esenciales.

Antes de este estreno, Vives presentó “Te dedico”, una propuesta íntima centrada en la gratitud y el regreso a lo esencial.