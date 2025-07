Astronomer investigará a su CEO Andy Byron por su supuesta infidelidad durante un concierto de Coldplay

La compañía, hasta ayer una virtual desconocida, publicó hoy un comunicado en su cuenta de X en el que señala que se guía por ciertos “valores” y que de sus directivos “se espera que cumplan los requisitos tanto de conducta como de rendición de cuentas”.

Aunque no anuncia ninguna medida disciplinaria contra su gran jefe, sí dice que “abrió una investigación sobre el asunto” y que proporcionará más detalles “pronto”.

También puntualiza que el comunicado que ayer circuló en el que Andy Byron supuestamente pedía disculpas por “un error personal” es falso: Byron -asegura la compañía- “no ha publicado ningún comunicado, y los informes que digan lo contrario están equivocados”.

Por último, Astronomer aclara otra confusión: dice que su vicepresidenta de Recursos Humanos, Alyssa Stoddard, no estuvo en el concierto, y por tanto no es ella -como se ha publicado en varios medios- la joven que se sonroja ante la cámara y se lleva una mano a la cara cuando Byron y su supuesta amante son captados ‘in fraganti’ por la cámara, ante la vista de los miles de asistentes al concierto de Coldplay en Boston.

Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability.



The Board of Directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional… pic.twitter.com/rfrAQ5bygy