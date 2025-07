¿Por qué se es infiel? Las razones psicológicas que lo provocan, qué tipos existen y cómo superarla

Uno de los fenómenos más complejos de las emociones y conductas humanas es la infidelidad, ya que se manifiesta en diversas fases que pueden afectar directamente a una pareja, sin importar el tiempo que hayan estado juntos. Desde el estudio psicológico, la infidelidad tiene múltiples variantes que pueden influir en la ruptura de la relación o en el deterioro emocional de quien la experimenta.

Para comprender este fenómeno, Ximena Fuentes, psicóloga clínica y terapeuta de parejas, explica que la infidelidad, desde el punto de vista psicológico, es una ruptura de un acuerdo afectivo o sexual dentro de una relación. Este acto, generalmente cometido en secreto, implica traicionar la confianza del otro y romper el compromiso inicial asumido voluntariamente al iniciar la relación.

Más allá de incluir a una tercera persona en la estructura amorosa o sexual, la infidelidad no se limita al acto sexual; también puede manifestarse a través de vínculos emocionales, virtuales o incluso fantasías mantenidas sin el consentimiento de la pareja.

Desde la psicología se sostiene que las infidelidades no siempre son premeditadas, ya que en ocasiones surgen de manera impulsiva, lo que remite a la dimensión afectiva del involucrado. Fuentes enfatiza que la infidelidad “es una transgresión del pacto relacional, no siempre explícito, pero sí esperado”.

Tipos de infidelidad

La psicología clasifica diversos tipos de infidelidad según su naturaleza y motivación, lo que puede afectar la estabilidad de la pareja e influir en la decisión de continuar o no con la relación. La experta los divide así:

Según su naturaleza:

Emocional: Se produce cuando uno de los miembros de la pareja establece una conexión íntima con un tercero. Esto puede implicar mayor confianza, intimidad emocional o ilusión por el vínculo.

Se produce cuando uno de los miembros de la pareja establece una conexión íntima con un tercero. Esto puede implicar mayor confianza, intimidad emocional o ilusión por el vínculo. Sexual: Suele iniciar con una atracción física que conduce a un encuentro sexual, sin necesariamente existir un lazo afectivo.

Suele iniciar con una atracción física que conduce a un encuentro sexual, sin necesariamente existir un lazo afectivo. Virtual: Incluye coqueteo en redes sociales, sexting o consumo de pornografía a escondidas. Aunque se perciba como un juego, puede desplazar a la pareja y provocar una infidelidad emocional o sexual.

Incluye coqueteo en redes sociales, sexting o consumo de pornografía a escondidas. Aunque se perciba como un juego, puede desplazar a la pareja y provocar una infidelidad emocional o sexual. Combinada: Involucra tanto el aspecto emocional como el sexual con una tercera persona.

Involucra tanto el aspecto emocional como el sexual con una tercera persona. Microinfidelidad: Este tipo incluye conductas ambiguas que rompen la intimidad del vínculo, como no reconocer a la pareja, mantener contacto con exparejas, coquetear constantemente o guardar secretos.

Según su motivación:

Por carencia: Se busca fuera lo que no se encuentra en la relación (afecto, validación, deseo, escucha).

Se busca fuera lo que no se encuentra en la relación (afecto, validación, deseo, escucha). Por oportunidad: Ocurre sin planeación, influida por el entorno o impulsos momentáneos.

Ocurre sin planeación, influida por el entorno o impulsos momentáneos. Por evasión: Para evitar conflictos o compromisos dentro de la relación.

Para evitar conflictos o compromisos dentro de la relación. Por revancha: Como castigo ante heridas emocionales previas o frustraciones.

Como castigo ante heridas emocionales previas o frustraciones. Por adicción: En personas con trastornos sexuales, narcisismo o patrones compulsivos.

En personas con trastornos sexuales, narcisismo o patrones compulsivos. Por venganza: Se da tras descubrir una infidelidad del otro, como forma de represalia emocional.

Buscar acompañamiento terapéutico, ya sea individual o en pareja, puede ser una buena opción para descubrir la continuidad de la relaciona luego de una infidelidad. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Causas psicológicas de la infidelidad

Desde la psicología, las causas pueden estar asociadas a vacíos emocionales, sexuales o personales no resueltos. El portal RyA Psicólogo indica que, en general, se busca llenar una carencia que la relación no suple.

Ximena Fuentes aclara que “la infidelidad no es culpa del otro que no dio suficiente; muchas veces es un conflicto interno no resuelto. El responsable es quien no respetó el pacto de pareja”.

Entre las principales causas psicológicas destacan:

Falta de comunicación emocional o sexual.

Baja autoestima (necesidad de validación externa).

Adicción al amor o al enamoramiento.

Miedo a la intimidad o al compromiso.

Rechazo a la rutina e idealización de la libertad.

Experiencias infantiles de abandono o traición.

Repetición de patrones familiares (infidelidad de los padres).

Efectos de la infidelidad

En la persona traicionada:

Ansiedad, depresión, insomnio.

Sentimientos de humillación, culpa o inseguridad.

Miedo a volver a confiar.

Crisis de identidad y autoestima.

Reacciones traumáticas: hipervigilancia, pensamientos obsesivos, flashbacks.

Dificultades para establecer vínculos sanos.

En quien cometió la infidelidad:

Culpa, vergüenza, ansiedad.

Negación o justificación del acto.

Posible pérdida de un vínculo importante.

Conflicto interno entre deseo y ética.

Crisis existencial o necesidad de terapia para comprender su comportamiento.

Según Terappio, la infidelidad tiene efectos emocionales y psicológicos tanto en la pareja como en los individuos involucrados:

Dificultad para comprometerse por miedo a repetir la experiencia.

Desconfianza crónica.

Evitación del amor profundo como mecanismo de defensa.

Problemas en la intimidad sexual o emocional.

Repetición de patrones de relaciones dañinas o evasivas.

¿Se puede superar una infidelidad?

Desde la psicología, sí es posible superarla, aunque eso no necesariamente implica continuar con la relación. Existen dos caminos:

A. Sanar la relación:

Requiere compromiso mutuo, disposición al perdón, transparencia y terapia de pareja.

Se enfoca en reconstruir la confianza y el vínculo emocional.

B. Sanar individualmente:

Si no se continúa con la relación, se puede transformar la experiencia en una oportunidad de crecimiento emocional.

La terapia individual ayuda a cerrar heridas y evitar repetir patrones.

Recomendaciones psicológicas para superar una infidelidad