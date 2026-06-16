Bad Bunny rompe récords en España con 12 conciertos y más de 640 mil asistentes

Después de diez noches y más de 640 mil espectadores, según cifras provisionales, Bad Bunny salió la noche del lunes 15 de junio coronado como rey de la música latina tras su histórica residencia en Madrid.

En total fueron doce conciertos, incluidos los dos de Barcelona, y unos cien mil espectadores más, con los que saldó la deuda de más de siete años que llevaba sin actuar en España y logró reunir a "la familia latina" presente en Europa.

Pese a las polémicas por los precios, el sistema de venta de entradas y los criterios excluyentes para la selección de invitados a su ya famosa "casita", el "conejo malo" superó las expectativas de sus seguidores.

"Este es un show para disfrutar de las cosas sencillas de la vida: cantar, reír, bailar, sudar" y para "olvidar lo que está pasando afuera y disfrutar en familia", dijo ante un público enfervorecido.

El concierto, de casi tres horas, mantuvo la misma estructura a lo largo de toda la residencia: una primera parte más salsera en el escenario central, vestido de traje junto a la banda tradicional Los Sobrinos de Puerto Rico, y una segunda en la "casita", más trapera, vestido con gorra y sudadera.

"Hay un dicho que dice que lo mejor se deja para lo último", expresó el cantante puertorriqueño al salir al escenario. El espectáculo comenzó con buena parte de los éxitos de su último y premiado álbum, Debí tirar más fotos, incluidos himnos como Baile inolvidable y Nueva Yol.

Ya en el tejado de la casita, y caída la noche, el Estadio Metropolitano se convirtió en una inmensa pista de baile al son de Bichiyal y Yo perreo sola, seguidas de algún guiño a sus seguidores más antiguos con temas como Diles y Mónaco.

"Por ustedes cumplí mi sueño y estoy aquí para que ustedes cumplan el suyo", dijo.

Pasada la mitad de la fiesta, una cuenta regresiva en las pantallas dio paso al artista sorpresa: Quevedo, quien puso a todos a bailar con Quédate, después de interpretar junto a Bad Bunny Columbia, la canción "exclusiva y única de esta noche".

Bad Bunny se propuso, como cada noche, que nadie se marchara sin haber bailado. "El que no perreó no puede decir que vino", exclamó en lo que ya ha convertido en un estribillo más.

La noche concluyó con Eo, desde el escenario central, donde también interpretó una de las más coreadas de la velada, DTMF, y pidió al público que, por unos momentos, dejara los móviles en el bolsillo y conectara con el presente desde el corazón.

Además de batir un récord histórico, Bad Bunny inauguró un nuevo concepto de espectáculo, inédito hasta ahora en España, un formato que seguirá Shakira en septiembre con doce conciertos.

La residencia de Benito Antonio Martínez Ocasio tuvo lugar después de haber recibido tres premios Grammy en la última edición de estos galardones, incluido el correspondiente al álbum del año por Debí tirar más fotos (2025), el primero en español que lo consigue.

Y tras su simbólica actuación en el intermedio del pasado Super Bowl, la noche de este lunes 15 de junio agradeció todo el amor recibido y volvió a reivindicar el reguetón, la salsa y la cultura de Puerto Rico para el mundo entero.