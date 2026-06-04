Bad Bunny llena Madrid y reúne a la comunidad latina de Europa

La fiesta había empezado ya en el metro de Madrid, en un vagón abarrotado en el que Juan, colombiano, entró con un potente altavoz del que sonaba Me porto bonito. A su alrededor empezaron a bailar quienes iban al concierto de Bad Bunny, muchos con banderas puertorriqueñas, aunque no todos eran boricuas porque "Benito nos representa a todos", dijo una venezolana.

Al bajar del metro en la estación Estadio Metropolitano, las pavas —sombrero puertorriqueño— y las magas —flor endémica de ese país caribeño— prendidas en el pelo siguieron al dueño del altavoz, porque para eso estaban todos allí: para bailar y sentirse miembros de una comunidad latina orgullosa de sus raíces y hermanada con Europa.

"¡Qué gran orgullo!", expresó emocionada Gabriela, ya dentro del concierto, mientras Bad Bunny cantaba Nuevayol con los vientos de la orquesta Los Sobrinos y los bailarines entregados sobre el escenario.

Gabriela es una puertorriqueña que vive en Texas y viajó hasta Madrid para ver actuar al más famoso de sus compatriotas porque la gira Debí tirar más fotos no pasa por Estados Unidos.

"No me quejo de que no haya pasado por mi ciudad —comenta—. Me parece bien; es una forma de protesta por lo que está pasando con la persecución de los inmigrantes. Además, ha estado muchos días actuando en Puerto Rico, así que los estadounidenses que han querido verlo han podido ir allí y gastar su dinero en mi país".

Ese es uno de los sentimientos compartidos por los "conejos", una comunidad con numerosos integrantes que en Madrid agotó en tiempo récord las entradas para sus diez conciertos, lo que supone unas 600 mil personas.

A ellos hay que sumar quienes se han quedado fuera, como los que cada noche se reúnen cerca de las puertas 47 y 20 del estadio Metropolitano, que son las dos donde mejor se oye la música, y bailan quienes no han podido pagar una entrada.

Allí está Giuseppe, un ecuatoriano que vive en Madrid y que llega cada día a escuchar a Bad Bunny desde el exterior.

"Él canta sobre los problemas reales de los latinoamericanos. Cosas que el mundo desconoce, como lo de Hawái", dice en referencia a la canción Lo que le pasó a Hawái, que aborda la gentrificación y la pérdida de identidad de territorios cercanos a Estados Unidos afectados por el colonialismo cultural.

Ese tema musical no sonó esa noche en el Metropolitano de Madrid, pero no fue por falta de entrega del "Conejo Malo", que interpretó 26 canciones durante casi tres horas.

Más de 60 mil personas bailaron en Madrid como si no hubiera un mañana al ritmo de Yo perreo sola, Efecto, Safaera, Diles y Mónaco.

Mientras Bad Bunny buscaba entre el público a alguien para que lanzara su grito de guerra, "Acho, PR no es cualquier cosa", los espectadores pudieron permitirse un respiro, y Yiselis, una venezolana que llegó desde Alemania para ver "al mejor", confesó que estos conciertos son también "un lugar donde escuchar la música" que oía de niña en su país antes de emigrar y recordar a los suyos.

"Me recuerda a mi país, lo echo mucho de menos", dice mientras intenta contener las lágrimas.

En los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid se instalaron ventas con banderas y artículos de países latinoamericanos. (Foto Prensa Libre: EFE/ Victor Lerena)

Doris, nacida en México y residente en Estados Unidos, añade que "Bad Bunny habla de todos nosotros. En Europa ahora nos conocen mejor gracias a él. Incluso nos entienden mejor, porque hay palabras que se usan allá y que antes no se entendían, y ahora la gente las conoce".

El artista alimentó este sentimiento desde el escenario, con un repertorio musical en el que el reguetón y el trap se hermanaron con ritmos tradicionales latinoamericanos como la plena, la bomba y la salsa.

También lo hizo con palabras cuando, en el tramo final del concierto, animó a los presentes a levantar con orgullo su bandera. Aparecieron muchas puertorriqueñas, pero también colombianas, venezolanas, brasileñas, españolas, catalanas y canarias. Una fusión.

Bad Bunny "canta desde el corazón y muestra la Latinoamérica humilde y trabajadora —añade Sebastián, venezolano—. Ha habido otros que lo han hecho antes, pero ninguno es tan grande como él", concluye.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa su gira en el estadio Metropolitano de Madrid los días 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio del 2026.