Fan denuncia saturación en concierto de Bad Bunny en España y promotora lo desmiente

Como parte de su gira mundial Debí tirar más fotos 2026, Bad Bunny se encuentra en España, con una serie de 12 conciertos programados del viernes 22 de mayo al lunes 15 de junio, en las ciudades de Barcelona y Madrid.

Sin embargo, tras sus primeras presentaciones, surgieron videos y críticas en redes sociales, especialmente de un fanático que denunció que, después de pagar 500 euros por la zona VIP, no podía “ni moverse” por la saturación del evento.

El asistente se grabó en el Estadio Olímpic de Barcelona, donde se le observa muy nervioso en un espacio congestionado, mientras comenta “¡no podemos movernos!”.

“Estamos aquí. Pagamos 500 'pavos' por la entrada en la zona VIP de Bad Bunny y no podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí, pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada. Literalmente, miren, es que no puedo moverme. Esto no tiene ningún sentido”, dice el joven en el video.

A su espalda aparece la valla que lo separa de la citada “casita”, donde Bad Bunny interpreta algunas canciones y donde se alojan los invitados ilustres.

Por su parte, Live Nation, la promotora responsable de los 12 conciertos de Bad Bunny en España, negó que exista saturación en los espacios habilitados para el público.

En declaraciones brindadas a EFE el lunes 25 de mayo del 2026, la empresa aseguró que la capacidad de los espacios está certificada por un ingeniero, aunque “obviamente”, en algunas zonas concretas que registran mucho interés, como la ya famosa “casita”, sí hay “presión”.

Además, aseguró que la zona donde estaba ubicado el asistente no es un espacio VIP, sino que el pago que realizó fue para tener derecho a ingresar antes que el resto de asistentes, lo que se conoce como “early entry”.

#BadBunny #Barcelona #España ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom 🎶 Bad Bunny ofreció anoche en uno de los conciertos más multitudinarios y comentados del fin de semana. Sin embargo, más allá del espectáculo, parte de la conversación en redes sociales se ha centrado en las críticas a la organización del recinto. Uno de los vídeos más virales ha sido el de un joven que asistió a la zona VIP 4 del concierto y denunció las condiciones del espacio a través de sus redes sociales. “Para que veáis el panorama. No podemos movernos”, comenta visiblemente molesto mientras muestra la aglomeración de asistentes. Aunque el joven reconoce que el concierto “fue una pasada”, considera que la organización no estuvo a la altura y critica la falta de control y espacio del evento. 🎥 Vídeo cedido por @jordiferrandez #Viral

“Él decidió ponerse en esa posición que, obviamente, tiene presión porque estás en primera fila, pero luego esa zona se queda relajada”, señaló la promotora.

Por último, afirmó que “en todo momento (esa zona) siempre está controlada por (personal de) seguridad que se ocupa de que todo el mundo esté bien”, en respuesta a otra queja del asistente, quien dijo que los vigilantes no le ayudaron a salir del lugar.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continuará su gira en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo; y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Con información de EFE.