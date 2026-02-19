Baño de sonido en Guatemala: conozca cuándo y dónde será la sesión

Magda Angélica lleva más de 25 años de carrera musical, además de su propuesta es investigadora y ha proyectado cómo sanar a través de la música.

Tiene especialidad en baños de sonido y estos tratan de las vibraciones que se escuchan al tocar bowls de cristal, cuarzo o metal, campanas, gongs o cuencos tibetanos. "Hemos tenido lindas experiencias en los baños de sonido, hemos formado comunidad con personas en busca de bienestar y autocuidado", dice la profesional.

La experta explica que el sonido viaja de manera sutil en la mente, pero también en el cuerpo. Esta teapia es ideal para relajarse y en especial dedicada a personas que se sienten cansadas o que sienten un peso grande en su vida.

Es considerada una técnica de erelajación donde el cuerpo descansa, el sistema nervioso se regula y la mente suelta. No se necesita experiencia previa. Será el sábado 28 de febrero, a las 15 horas en de Museo Century Plaza. Se tiene plan individual o en parejas.

Fechas:

Sábado 28 de febrero (reservar espacio antes del 25 de febrero)

Horario:

15 horas

Lugar:

De Museo, Century Plaza, 15 Av. 6-01 Zona 13, 3er. Nivel.

Precios:

Q250 individual

Q450 en pareja

Entrada:

Reserve espacio en el Facebook de Magda Angélica: https://www.facebook.com/magdangelica1

