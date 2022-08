Belinda: la canción que Maluma le habría dedicado a la artista tras negar su supuesto noviazgo

En 2015, Maluma publicó su segundo álbum, producción titulada Pretty Boy, Dirty Boy, y uno de los sencillos de este disco fue la canción Borro Cassette, la cual estaría inspirada en Belinda.

De acuerdo a varias versiones, el intérprete colombiano escribió esta canción luego de que Belinda negara el noviazgo que ambos mantuvieron, ya que en ningún momento quiso ser relacionada al reguetonero.

“Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró cassette”, dice una parte de la canción que estaría dedicada a Belinda.

Tras este rechazo, Maluma reveló que a él le hubiera gustado tener una duradera relación amorosa con la cantante y actriz mexicana, pero a ella no le interesaba salir en público y solamente quería su amistad.

A pesar de que Belinda siempre negó que entre ella y Maluma existiera algo más que una relación amistosa, varios medios de comunicación revelaron que ambos artistas sostuvieron un noviazgo tras conocerse en el programa La Voz Kids.

De igual manera, se publicaron algunas fotografías de Belinda y Maluma cenando y, en 2019, un amigo en común confesó que ambos sí mantuvieron una relación amorosa, pero su noviazgo no tuvo futuro.