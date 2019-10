Belinda y su experiencia en un auto de Fórmula 1

Belinda cuenta en Instagram la aventura del autódromo. Foto Instagram @belindapop

Belinda estuvo el fin de semana en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

La mexicana estuvo en la pista y se subió a un vehículo que la llevó por el circuito a 210 kilómetros por hora. Esto escribió en su historia de Instagram:

Estaba un poco nerviosa pero con mucha adrenalina….. ¡Me encanta la velocidad! Es de lo que más me gusta en el mundo.

Belinda subió al auto número tres de Pirelli. Esta es la historia que la cantante del Baile del Sapito publicó en su Instagram.

Está increíble, las curvas son lo máximo.

Dijo Belinda al bajar del carro. Parece ser que no es la primera vez que aparece en un evento de Fórmula 1, ya antes la habían visto en un autódromo.

Desde que Lupillo afirmo en el programa mexicano Chisme no Like que sí habían sido novios por cinco meses, no se le había visto.

Hacía tiempo, ella había desmentido el chisme, pero hace unos días Lupillo ofreció una entrevista en este programa y confirmó que sí tuvo una relación amorosa con Belinda.

Vea el segmento del programa donde se comenta toda la historia.

