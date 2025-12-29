Beyoncé se convierte en multimillonaria: esta es la cifra a la cual asciende su patrimonio

Beyoncé se ha posicionado como una de las estrellas pop más reconocidas en la escena musical internacional, gracias a la potencia de su voz, su carisma, su talento y otros méritos.

Su fama inició en la agrupación Destiny’s Child, junto con Kelly Rowland y Michelle Williams, una de las bandas más importantes del inicio de la década del 2000, según Vogue. Tras su participación en este grupo musical, Beyoncé comenzó su carrera como solista.

De acuerdo con Forbes, Beyoncé recaudó casi US$600 millones durante su Renaissance World Tour, un recorrido musical de tres horas que se convirtió en una de sus presentaciones más exitosas del 2023, consolidando su posición como figura pop a nivel mundial.

Además, el medio destaca el lanzamiento de Cowboy Carter, material con el que generaría nuevas oportunidades comerciales, así como su presentación en el entretiempo de la NFL en Navidad y una gira de conciertos que generó gran éxito en taquilla. La prensa extranjera señala que la artista recaudó más de US$400 millones en dicha gira, así como otras ganancias millonarias obtenidas en ventas de mercancía durante estos espectáculos.

Según distintas fuentes internacionales, gracias a estos proyectos se posiciona como una artista multimillonaria, título que comparten celebridades como Bruce Springsteen, Taylor Swift y Rihanna así como otros 22 artistas identificados por Forbes.

¿Cuál es el patrimonio neto de Beyoncé?

Hasta septiembre del 2025, Celebrity Net Worth reportó que el patrimonio neto de Beyoncé, combinado con el de su esposo, Jay-Z, asciende a US$3 mil 200 millones, por lo cual figuran entre las 10 parejas de famosos más ricas a nivel mundial. Cabe aclarar que esta cifra puede variar, ya que artistas de esta talla pueden generar ingresos nuevos a diario derivados de las regalías de sus producciones.

Asimismo, la fuente destaca que la artista luce un anillo de bodas valuado en aproximadamente US$5 millones. Se estima que Beyoncé ha vendido más de 100 millones de discos, y tanto ella como su esposo sobresalen como la pareja más poderosa del listado de las 100 personas más influyentes del 2006 de la revista Time.

Forbes puntualiza que Beyoncé comenzó a construir un imperio seriamente desde el 2010, cuando fundó Parkwood Entertainment y asumió el control interno de su carrera en todos los aspectos. Parkwood es la compañía gestora de la carrera y producción de la música, documentales y conciertos de Beyoncé.

Cabe resaltar que, además de la fortuna económica alcanzada, la prensa internacional enfatiza el talento de la artista, quien ha acumulado un total de 24 premios Grammy y es la mujer con el mayor número de nominaciones a estos galardones, lo que la posiciona como una de las grandes estrellas pop de las últimas décadas.