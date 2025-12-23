Shakira y su 2025 histórico: una gira mundial, múltiples premios y un viaje por su legado

Famosa por fusionar ritmos, por su característico movimiento de caderas y por canciones que conectan generaciones, la cantante colombiana Shakira vivió en el 2025 uno de los años más decisivos de su carrera.

Con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira demostró su vigencia en el mundo de la música al romper récords de taquilla, participar en una película y recibir reconocimientos internacionales. Su impacto trasciende hoy la música.

A sus 48 años, Shakira volvió al centro del pop latino global con Las mujeres ya no lloran World Tour, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su carrera. El espectáculo, que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro, se convirtió en la gira latina más exitosa del año y en un recorrido emocional por más de tres décadas de historia artística.

A diferencia de otras giras de gran formato, como las de Taylor Swift o Beyoncé, estructuradas como una sucesión de actos, el show de Shakira —de dos horas y media— se presentó como un relato continuo, donde las canciones dialogan entre sí y con su historia personal.

Una gira como relato personal

Desde Antología hasta Soltera, Shakira alternó sobre el escenario los himnos que la llevaron al estrellato con composiciones marcadas por la resiliencia, la ruptura y la reinvención. Cada concierto funcionó como un relato autobiográfico en movimiento, con una artista que canta, baila y se entrega al público sin perder el pulso narrativo.

El tour, que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá en febrero del 2026, reunió hasta mediados de diciembre a más de 3.8 millones de espectadores en América, según un informe del equipo de la artista citado por EFE.

En países como Colombia, México, Ecuador y Chile, sus presentaciones no solo llenaron estadios, sino que se convirtieron en acontecimientos nacionales, con ciudades volcadas a recibirla y transformar su historia personal en una celebración colectiva.

Del escenario a la ciudad

En Colombia, Shakira logró un hito inédito al agotar entradas de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Según la Alcaldía de Bogotá, uno de sus conciertos generó un impacto económico de 17.1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90%. En Barranquilla, su presentación incidió incluso en el PIB trimestral local.

En México ofreció doce conciertos en la capital ante 780 mil personas, anunció nuevas fechas para el 2026 y calificó esta etapa como la más grande de su carrera en ese país. En Ecuador, sus tres conciertos en Quito reunieron a más de 105 mil asistentes y fueron catalogados como el mayor evento musical de la historia nacional.

Reconocimientos y legado

El 2025 también fue un año de celebraciones artísticas. Shakira ganó su cuarto Grammy al Mejor Álbum Pop Latino y conmemoró los 20 años de Hips Don’t Lie, uno de los temas que definieron el pop global de los años 2000.

La canción fue reinterpretada junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle, en un gesto que conectó generaciones y volvió a situar a Barranquilla como punto de partida de su identidad musical. “Es hermoso ver cómo estas canciones siguen viviendo en nuevas generaciones”, dijo entonces la artista, cuyas composiciones acumulan más de 6,100 millones de reproducciones globales.

En el 2025, Shakira también se convirtió en la primera mujer en tener canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas.

Fuera de los escenarios, amplió su perfil empresarial con la expansión internacional de Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los 1,500 puntos de venta. También cerró un capítulo personal con la venta de la mansión que compartía con su exesposo, el futbolista Gerard Piqué, en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira cerró el 2025 reafirmando una posición poco común: la de una figura que sigue marcando época sin renunciar a la memoria de su propio camino.