Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados: ¿cuándo llega a los cines de Guatemala?

Bob Esponja regresa a la pantalla grande con una aventura que lo llevará a lo más profundo del mar, junto a su fiel amigo Patricio, con quien buscará a un pirata fantasma.

La película, producida por Paramount Pictures, presenta una nueva historia ambientada en Fondo de Bikini. Según la sinopsis, la esponja más famosa de la televisión, desesperada por convertirse en un héroe, decide demostrar su valentía ante Don Cangrejo, por lo que arrastra a Patricio a una aventura llena de acción.

En su afán por probar su coraje, Bob Esponja decide seguir al Holandés Errante, un misterioso pirata fantasma aventurero, lo que lo adentrará aún más en el mar. Esta es la cuarta película del personaje animado y llegará a los cines el próximo jueves 25 de diciembre.

En una mezcla de aventuras marítimas y comedia, este personaje llevará a niños y adultos a las profundidades del mar, donde ningún otro Bob Esponja ha llegado antes, destacó Paramount.

Tom Kenny será el encargado de dar voz a Bob Esponja, mientras que Clancy Brown interpretará a Don Cangrejo; Rodger Bumpass, a Calamardo; Bill Fagerbakke, a Patricio Estrella; Carolyn Lawrence, a Arenita Mejillas, y el Sr. Lawrence, a Plancton, destacó Animation Magazine.

Con una duración de 96 minutos, esta nueva entrega, titulada Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, también llegará a los cines de Guatemala este jueves, según detallan carteleras como Cinépolis y Alba Cinema.

La película está dirigida por Derek Drymon, quien destacó que esta historia busca transmitir que, al igual que Bob Esponja, las personas pueden afrontar la vida con humor.

We’re seated. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants now playing, only in theatres. pic.twitter.com/Sp4ciMLviD — Paramount+ (@paramountplus) December 22, 2025

“Espero que sirva de ejemplo para enfrentar los problemas con una sonrisa”, destacó Excélsior.

Por su parte, Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, resaltó que lo bonito de este universo cinematográfico es que “el peligro de alto riesgo se yuxtapone con las tonterías más banales y estúpidas que puedas imaginar”, lo que permite que el terror y la tragedia se vean amenizados por momentos de hilaridad entre buenos amigos, recopiló Excélsior.