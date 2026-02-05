Boleros y Baladas: una noche para cantar al amor con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala invita al público a una velada cargada de romanticismo y nostalgia musical, con canciones que evocan el amor y han marcado distintas generaciones. Desde boleros como Como fue, de Ernesto Duarte Brito, hasta baladas como Silly Love Songs, de Paul McCartney, el programa propone un recorrido por la música romántica.

La publicidad de la orquesta destaca que “el amor se canta, se suspira y se revive en Boleros & Baladas”, por lo que esta actividad reunirá clásicos del bolero y la balada interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

El primer concierto de la temporada extraordinaria tendrá como director invitado al maestro Sergio Pacache, quien guiará este recorrido sonoro que conecta generaciones y emociones en un ambiente íntimo y elegante.

Fecha

12 de febrero de 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Entrada general: Q100

Venta de entradas

Los boletos pueden adquirirse en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

Programa

Un americano en París – I. Gershwin

Como fue – Ernesto Duarte Brito

Piel canela – Bobby Capó

La media vuelta – José Alfredo Jiménez

Sabor a mí – Álvaro Carrillo

Would You Be So Kind – Eddie Nash

I Just Called to Say I Love You – Stevie Wonder

Bésame mucho – Consuelo Velásquez

¿Será? – Dani Labbé

Quizás, quizás, quizás – Oswaldo Farrés

Contigo en la distancia – César Portillo de la Luz

La gloria eres tú – José Antonio Méndez

El sonido de tu voz – Chetes

Silly Love Songs – Paul McCartney

Algo contigo – Chico Navarro

Somos novios – Armando Manzanero

Solamente una vez – Agustín Lara

