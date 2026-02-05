Boleros y Baladas: una noche para cantar al amor con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala

Escenario

En una noche dedicada al amor y al romanticismo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala presenta su concierto Boleros y Baladas, una propuesta ideal para disfrutar en pareja.

orquesta sinfónica concierto star wars

Una vez más, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) arrancó fuertes aplausos gracias a su genial ejecución musical. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala invita al público a una velada cargada de romanticismo y nostalgia musical, con canciones que evocan el amor y han marcado distintas generaciones. Desde boleros como Como fue, de Ernesto Duarte Brito, hasta baladas como Silly Love Songs, de Paul McCartney, el programa propone un recorrido por la música romántica.

La publicidad de la orquesta destaca que “el amor se canta, se suspira y se revive en Boleros & Baladas”, por lo que esta actividad reunirá clásicos del bolero y la balada interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

El primer concierto de la temporada extraordinaria tendrá como director invitado al maestro Sergio Pacache, quien guiará este recorrido sonoro que conecta generaciones y emociones en un ambiente íntimo y elegante.

Fecha

12 de febrero de 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

  • Entrada general: Q100

Venta de entradas

Los boletos pueden adquirirse en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

Programa

  • Un americano en París – I. Gershwin
  • Como fue – Ernesto Duarte Brito
  • Piel canela – Bobby Capó
  • La media vuelta – José Alfredo Jiménez
  • Sabor a mí – Álvaro Carrillo
  • Would You Be So Kind – Eddie Nash
  • I Just Called to Say I Love You – Stevie Wonder
  • Bésame mucho – Consuelo Velásquez
  • ¿Será? – Dani Labbé
  • Quizás, quizás, quizás – Oswaldo Farrés
  • Contigo en la distancia – César Portillo de la Luz
  • La gloria eres tú – José Antonio Méndez
  • El sonido de tu voz – Chetes
  • Silly Love Songs – Paul McCartney
  • Algo contigo – Chico Navarro
  • Somos novios – Armando Manzanero
  • Solamente una vez – Agustín Lara

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

ARCHIVADO EN:

Concierto  La Noche del Bolero Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala Qué hacer en Guatemala 
