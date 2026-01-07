Brigitte Bardot: ¿Cuál fue la causa de muerte de la actriz francesa?

Brigitte Bardot falleció el 28 de diciembre del 2025. La actriz no solo destacó por su carrera cinematográfica, sino también por su activismo a favor del bienestar animal. La causa de su deceso fue confirmada por su esposo, Bernard d’Ormale.

Según explicó, Bardot se sometió a dos cirugías debido al cáncer, enfermedad cuyos efectos finalmente provocaron su muerte. Aunque resistió bien las operaciones, falleció a los 91 años. No se ha revelado el tipo de cáncer que padecía.

En la década de 1980, Bardot enfrentó un cáncer de seno. En sus últimos meses de vida, sufría dolores persistentes de espalda que la dejaban exhausta. “Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final”, afirmó D’Ormale.

El féretro de Bardot, ícono del cine mundial, reposa desde el 7 de enero junto a sus padres y abuelos en el cementerio marino de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo.

Funeral de Brigitte Bardot

Tras el funeral, la comitiva fúnebre recorrió las calles de Saint-Tropez, entre aplausos de cientos de vecinos y admiradores. Luego, se dirigió al cementerio marino, ubicado bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo. Allí descansa también Roger Vadim, su primer esposo y director de Et Dieu… créa la femme (Y Dios creó a la mujer), película que en 1956 la catapultó al estrellato cuando tenía solo 22 años.

El viudo explicó a Paris Match por qué Bardot no fue inhumada en La Madrague, su famosa casa de pescadores en Saint-Tropez, como era su deseo inicial. “Se dio cuenta de que no sería viable para el Ayuntamiento. Imaginen las procesiones de turistas apiñándose en el estrecho sendero del litoral. Brigitte se resignó a abandonar la idea y aceptó estar en el panteón junto a sus padres, a quienes adoraba”, relató D’Ormale.

La inhumación se realizó en la más estricta intimidad. En tanto, la ceremonia religiosa previa, a la que solo asistieron unos 400 allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, fue transmitida en directo para el público a través de tres pantallas gigantes instaladas en el pueblo.

Entre los invitados estuvo Mireille Mathieu, quien interpretó a capela el Panis Angelicus, basado en la obra de César Franck con letra de Santo Tomás de Aquino. Luego, el tenor francés Vincent Niclo cantó el Ave María de Gounod.

El féretro, cubierto de ratán y flores, salió de la iglesia acompañado por los acordes de Djobi Djoba, de los Gipsy Kings, grupo al que Bardot ayudó a promover y que la consideraba “una gitana rubia”, según Chico, su líder. Su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, viajó desde Oslo con sus hijas y nietas para darle el último adiós.