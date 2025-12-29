Brigitte Bardot: de cuánto se estimaba la fortuna millonaria que dejó la actriz francesa

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre del 2025, a los 91 años, en su residencia en el sur de Francia. Diversos medios difundieron la noticia acompañada de imágenes icónicas de la artista y de los respectivos homenajes a su trayectoria.

La actriz alcanzó la fama en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer y participó en cerca de 50 producciones cinematográficas. En 1973, se retiró del cine para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales.

Según el sitio Celebrity Net Worth, Bardot destacó como actriz, cantante, autora, ícono de la moda y activista. La fuente estima que su patrimonio ascendía a US$65 millones al momento de su muerte. Otros medios calculan que su fortuna rondaba una cifra similar, pero en euros.

Considerada una de las figuras más influyentes del siglo XX, según medios internacionales, Bardot fue un símbolo de la liberación femenina y de la sensualidad. En sus últimos años, se enfocó en el activismo a través de la Fundación Brigitte Bardot, en favor del bienestar animal, aunque también generó polémica por sus posturas políticas.

¿Quién fue Brigitte Bardot?

Nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. Creció en una familia católica tradicional y acomodada. Contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tuvo un hijo, Nicolas-Jacques Charrier, fruto de su relación con Jacques Charrier, su segundo esposo.

Tras dejar el cine, Bardot se retiró a su casa en Saint-Tropez para enfocarse en la protección de los animales.

"Estoy muy orgullosa del primer capítulo de mi vida", declaró a AFP en una entrevista concedida en el 2024, antes de cumplir 90 años. "Me dio fama, y esa fama me permite proteger a los animales, la única causa que realmente me importa", añadió.

(Con información de AFP)