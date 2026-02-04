BTS está de vuelta: esto se sabe del regreso de la banda de K‑pop y cómo seguirlo en Latinoamérica

Reconocidos por su música y carisma, el regreso a los escenarios de la agrupación de K‑pop BTS es uno de los más esperados en el mundo de la música. Como parte del regreso, el primer concierto será transmitido a nivel mundial por streaming.

Se conoce que al menos 15 mil espectadores podrán disfrutar de forma gratuita el regreso de la agrupación, y otros miles se integrarán alrededor del recinto donde BTS se presentará.

El concierto, que será transmitido por la plataforma Netflix, contará con la participación de Kim Nam‑joon, conocido como RM; Kim Seok‑jin (Jin); Jung Ho‑seok (J‑Hope); Min Yoon‑gi (Suga); Jeon Jung‑kook (Jungkook); Kim Tae‑hyung (V) y Park Ji‑min (Jimin), después de cuatro años de espera de su fandom Army.

Asimismo, se espera el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, previsto para salir al mercado el próximo 20 de marzo; el álbum estará compuesto por 14 canciones que combinarán el estilo original de la banda con elementos de la música tradicional coreana.

La plataforma Netflix tiene programado el espectáculo llamado BTS: The Comeback Live | Arirang para el próximo 21 de marzo, indicando que será el concierto de reencuentro donde la banda interpretará nuevas canciones y sus mayores éxitos.

El concierto se transmitirá desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl, donde los espectadores podrán disfrutar de la interpretación de ARIRANG por primera vez en vivo.

Medios como Yonhap destacan que, como parte de la propuesta, BTS realizará una escena ceremonial que se desplazará desde el interior del palacio de Gyeongbokgung como un acto de procesión en su regreso.

Datos recopilados por la Agencia EFE señalan que el alcalde destacó la importancia simbólica del evento del 21 de marzo, que se celebrará en la plaza Gwanghwamun, “el corazón de la capital de Corea del Sur”.

Se espera que en el evento participen alrededor de 50 bailarines y 13 músicos de una troupe tradicional. Asimismo, el recinto del concierto tiene una capacidad de 15 mil personas, mientras que otras 13 mil podrán disfrutarlo a través de pantallas gigantes en la cercana Seoul Plaza.

Para sus seguidores que estén en Corea del Sur, se sabe que se habilitarán boletos para el concierto en los sitios web de venta en línea tras el anuncio de la agencia de BTS, según medios como Yonhap.

El concierto que marcará el regreso de la agrupación al mundo de la música será transmitido en las siguientes regiones y horarios, según destaca Emisoras Unidas:

Guatemala: 5 horas.

5 horas. Colombia, Perú, Panamá y Cuba: 6 horas.

6 horas. México, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 5 horas.

5 horas. Venezuela: 6.30 horas.

6.30 horas. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 8 horas

Con información de Yonhap y Agencia EFE.