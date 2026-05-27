BTS publica video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional de México, donde se reunió con Claudia Sheinbaum

La agrupación surcoreana de K-pop BTS publicó un video sobre su visita al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. En cinco minutos, la agrupación mostró pormenores de su recibimiento en México, previo a ofrecer tres conciertos.

Con un video que muestra detalles de su reunión con la mandataria, efectuada el pasado 6 de mayo, la agrupación masculina enseñó su recorrido por la sede del Poder Ejecutivo. Durante la guía, se resaltó la importancia de esa edificación.

La reunión concentró a al menos 50 mil seguidores en las afueras del Palacio Nacional, quienes esperaban ver a los cantantes, mientras en el interior la presidenta Claudia Sheinbaum compartía el interés de sus seguidores por nuevas fechas de conciertos en el país.

Sheinbaum compartió que el Palacio Nacional, donde fueron invitados, tiene más de 700 años. Luego los llevó al despacho presidencial, donde conversaron sobre las visitas al país y el cariño que han recibido del ARMY mexicano.

El video muestra cómo Kim Nam-joon, conocido como RM; Kim Seok-jin (Jin); Jung Ho-seok (J-Hope); Min Yoon-gi (Suga); Jeon Jung-kook (Jungkook); Kim Tae-hyung (V), y Park Ji-min (Jimin) vivieron parte de su experiencia en territorio mexicano y recibieron el reconocimiento de “visitantes distinguidos” del Gobierno de México.

Ante el reconocimiento, los integrantes de la banda de K-pop agradecieron a Sheinbaum. La banda asistió a México para ofrecer tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, como parte del tour que promociona ARIRANG.

Uno de los momentos destacados ocurrió cuando los integrantes salieron a uno de los balcones del Palacio Nacional que da hacia el Zócalo, donde se concentraron miles de seguidores de la banda, quienes esperaban verlos.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

“Hola, somos BTS”, se escucha decir a uno de los integrantes mientras saludaba al público, cuyos miembros agradecieron el gesto. “Los quiero, ARMY”, dijo otro de los integrantes previo a abandonar el balcón y continuar con la visita.

Durante su visita, los integrantes tomaron fotografías del Palacio Nacional e incluso se hicieron una selfi con la mandataria. Días después de la visita, Sheinbaum informó que la agrupación habría mostrado interés por regresar a México, lo que podría concretarse en el 2027.