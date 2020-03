“Buena pa ser mala”, la nueva canción de la cantautora guatemalteca Zelaya que invita a brillar

La cantautora guatemalteca Zelaya promociona “Buena pa ser mala”, su reciente sencillo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)

Reconocida y admirada por su carisma y su energía, la artista nacional Zelaya lanzó este jueves 12 de marzo el tema Buena pa ser mala, sencillo que llega después del exitoso Ring Ring, el cual se estrenó en septiembre de 2019 durante la Gala de los Primetime Emmy Awards en Los Ángeles California, EE. UU.

De acuerdo con la artista guatemalteca, Buena pa ser mala es una canción con el propósito de llenar de energía a todo aquel que alguna vez ha sentido que no llena las expectativas de las personas que los rodean.

“Buena pa ser mala nace después de darme cuenta que muchas mujeres pasan toda su vida intentando ser buenas y perfectas para que las quieran, abandonando muchas veces su propia identidad para sentirse aceptadas. Sin embargo, la realidad es que no hay mayor felicidad que aceptar con orgullo que todas somos diferentes, imperfectas, reales y que si eso significa ser mala a ojos de alguien más, entonces podemos decir con orgullo: soy buena pa ser mala”, indicó Zelaya.

El tema

Buena pa ser mala continúa con el sonido característico de Zelaya, quien fusiona ritmos urbanos con los elementos del pop, los cuales la han acompañado desde que comenzó su trayectoria.

Esta canción fue compuesta por Zelaya junto a Yoel Henríquez y Luis Salazar -quien también la produjo-, quienes han escrito temas para artistas como Ricky Martin, CNCO, Lali Esposito y Fonseca, entre otros.

“Tener la oportunidad de poder hacer música con gente tan talentosa en la industria es algo que valoro muchísimo. Hemos formado entre todos una linda amistad y eso hace que la producción no se sienta como trabajo. Además, aprendo mucho en cada una de esas sesiones”, agregó Zelaya.

El videoclip

Buena pa ser mala cuenta con su video oficial, una pieza de tres minutos que se grabó en Guatemala, la cual fue dirigida y producida por ZOOM Entertainment, con el apoyo de Ana Isabel Chang y Mono del Espacio.

“Quisimos salirnos de lo tradicional y utilizar elementos que representaran los sentimientos que me llevaron a escribir la canción. El maniquí, puede parecer un elemento gracioso y sarcástico, pero realmente viene a representar a todas aquellas personas que no se sienten cómodas de vernos brillar. Amo el proceso de hacer videos porque me prueba de forma constante que lo más valioso al final siempre es la creatividad de un equipo apasionado por lo que hace, eso nunca se puede comprar”, concluyó la artista nacional.