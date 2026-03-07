Cancelan conciertos de Pink en Ciudad de México: estas son las razones

Los dos conciertos que Pink tenía programados para abril en la Ciudad de México fueron cancelados, lo que causó sorpresa y decepción entre sus fanáticos, quienes esperaban el regreso de la cantante estadounidense después de 16 años.

El anuncio oficial se hizo el viernes 7 de marzo por medio de un comunicado emitido por la promotora Ocesa en sus redes sociales, en el que informó que la cancelación se debe a problemas logísticos que están fuera del control de los involucrados.

“Lamentamos informar al público de la CDMX que, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto, los shows de P!NK programados para los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo”, menciona el texto.

Agregó que quienes compraron sus entradas en línea a través de Ticketmaster México recibirán el reembolso total de forma automática directamente en su tarjeta, incluidos los cargos por servicio. Sin embargo, aclaró que el tiempo dependerá de cada institución bancaria. Quienes las adquirieron en taquillas también podrán solicitar el reembolso en el mismo punto de venta en los próximos días.

Estas presentaciones marcarían el regreso de Pink a los escenarios mexicanos, luego de su último concierto en ese país en el 2010. Los conciertos estaban programados para el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Casualmente, otros dos conciertos también fueron cancelados. Sin embargo, Ocesa afirmó que esas cancelaciones no están relacionadas con las de Pink.

¿Qué otros conciertos fueron cancelados?

Los otros dos conciertos cancelados casi en simultáneo fueron los del rapero Lucho SSJ y la cantante de regional mexicano Carolina Ross.

Lucho SSJ se presentaría el viernes 6 de marzo en Puebla, México, mientras que Carolina Ross lo haría el 3 de mayo en el Teatro Metropólitan capitalino.

Las promotoras de ambos artistas informaron que las cancelaciones se deben a circunstancias logísticas imprevistas y completamente ajenas a la organización de Ocesa, a los artistas y a los recintos.

De igual manera, informaron a los fanáticos que habían adquirido sus entradas que el monto de la compra será reembolsado a su tarjeta de crédito. También pueden acudir directamente a taquilla si la compra la hicieron de esa manera.