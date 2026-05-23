Chayanne en Costa Rica: la presidenta Laura Flores deja el protocolo y canta a todo pulmón

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Chayanne en Costa Rica: la presidenta Laura Flores deja el protocolo y canta a todo pulmón

Una fiesta latina vivieron las costarricenses, quienes corearon todas sus canciones, entre ellas la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Buena Vida

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El cantante puertorriqueño Chayanne canta durante un concierto de su gira 'Bailemos Otra Vez'. Foto de archivo de su reciente concierto en Ciudad de México. (Prensa Libre: EFE/Isaac Esquivel)

El cantante puertorriqueño Chayanne canta durante un concierto de su gira 'Bailemos Otra Vez'. Foto de archivo de su reciente concierto en Ciudad de México. (Prensa Libre: EFE/Isaac Esquivel)

Bailemos otra vez, y otra y otra… Chayanne ha dejado enamoradas a sus seguidoras en todos los escenarios donde se ha presentado.

Costa Rica no fue la excepción. Chayanne desató una locura en el Estadio Nacional de San José, según el diario La Nación.

“Más que una serenata de guiños seductores y las sonrisas de galán que se le caen de los bolsillos, volvió a dar una velada para el recuerdo”, escribieron Jessica Rojas y Juan Pablo Sanabria, de La Nación.

“Una noche de emociones a tope”, comentaron los periodistas.

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Entre las asistentes, una fanática acaparó las miradas en las butacas VIP, según describe Infobae. Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, dejó a un lado el protocolo y disfrutó como una seguidora más.

Con una sonrisa imborrable, la presidenta cantó a todo pulmón los éxitos del cantante boricua, a quien saludó previo al concierto.

Cierre de gira en Guatemala

Como parte del cierre de la gira de Chayanne con su Tour Bailemos otra vez, se llevará a cabo un concierto en Guatemala, el jueves 5 de noviembre del 2026 en Explanada 5, 12 avenida y Mariscal Cruz, zona 5, antiguo Estadio del Ejército. Aunque aún no hay información sobre los precios de las entradas, se sabe que estarán a la venta en Ticketasa.gt.

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