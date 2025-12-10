¿Cher se casa? Esto se sabe sobre los rumores de boda con Alexander “AE” Edwards

Cher es cantante, actriz e ícono cultural, y ha mantenido su relevancia durante décadas. Comenzó en los años 60 como parte del dúo Sonny & Cher y luego emprendió una carrera en solitario con éxitos que encabezaron las listas más escuchadas.

Cherilyn Sarkisian —su nombre real— nació el 20 de mayo de 1946, en California, EE. UU., y tiene 79 años. Ha cautivado a varias generaciones con su creatividad, emotividad y estilo.

Medios internacionales destacan que la cantante Cher, de 79 años, estaría preparando su boda con su novio, el productor musical Alexander “AE” Edwards, de 39. Se asegura que el enlace se celebraría antes de que ella cumpla 80 años.

El romance comenzó hace tres años. En noviembre del 2022 surgieron las primeras imágenes públicas de ambos tomados de la mano, en Los Ángeles.

Edwards es vicepresidente de A&R en Def Jam Records y cofundador de Last Kings Records junto a Tyga. En su vida sentimental fue pareja de la modelo Amber Rose, con quien tiene un hijo, Slash Electric Alexander Edwards, nacido en el 2019.

Aunque las versiones sobre la boda se han hecho virales, un representante de la cantante desmintió los rumores publicó Page Six.

Cher se ha casado dos veces. Su primer matrimonio fue con Sonny Bono, en 1964, con quien formó el dúo Sonny & Cher y tuvo a su hijo Chaz Bono. Se divorciaron en 1975.

Ese mismo año se casó con el músico Gregg Allman, de The Allman Brothers Band, con quien tuvo a su hijo Elijah Blue Allman. La pareja se divorció en 1979. También salió con Val Kilmer, Gene Simmons y Tom Cruise.