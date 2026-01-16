Christian Bale y Jessie Buckley protagonizan “La novia”, nueva versión de Frankenstein

El sitio de Warner Bros. confirmó que La novia (The bride) se estrenará el próximo 6 de marzo en cines. Esta historia lleva al público a Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical.

La película está bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal. Jessie Buckley protagoniza el papel principal junto a Christian Bale (Frankenstein), Penélope Cruz, Annette Bening, John Magaro y Julianne Hough.

Gyllenhaal dijo que tras su debut como directora, La hija perdida , buscaba una secuela que fuera "popular, grandiosa" y "radical" a la vez. The Hollywood Report explicó que la directora fue a una fiesta donde se encontró con un hombre con un tatuaje de la novia de Frankenstein en el brazo. "Me enganchó y me fui a casa a ver la película", continuó. "La novia aparece en la película unos tres minutos y no habla, lo cual es totalmente diferente a nuestra novia".

Así que Gyllenhaal concibió una novia que supera la imaginación más descabellada de Frankenstein, una compañera que no encaja en ningún molde. Añadió que también le interesan los monstruos. "Todos tenemos algo de monstruoso dentro, y probablemente por eso nos encantan las películas de monstruos", dijo la cineasta. "Puedes huir de ello toda la vida, o puedes estrecharle la mano".

Al pedirle a Buckley que describiera la relación de La Novia con Frankenstein, la calificó como "el amor más punk que jamás haya existido", con toques de Bonnie y Clyde, una pareja de pareja forajidos estadounidenses.

"La película es una profunda historia de amor sobre una conexión muy imperfecta. Y creo que, siendo sinceros, así son todos los romances. El amor es algo complejo, con éxtasis, placer, pero también oscuridad y cosas rotas", comentó la cineasta según Entertainment Weekly.