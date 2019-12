Cineastas guatemaltecos eligen sus películas favoritas de la década 2010-2019

¿Se acuerda de 'Birdman'? Es una de las películas que los cineastas guatemaltecos eligieron como las más influyentes de esta década. (Foto: Hemeroteca PL).

En los últimos 10 años ha habido una producción de cine como nunca a nivel internacional. Si vemos hacia Hollywood, desde principios del 2010 ya se avizoraba el dominio de las películas de superhéroes en las taquillas, que ahora son una puesta casi segura para las grandes casas.

Pero también han dejado huella en la industria cinematográfica de esta década varias producciones basadas en hechos reales o dramas históricos, propuestas con una mirada diferente que no se circunscriben necesariamente a Hollywood y que comenzaron sus andaduras por los círculos de cine independiente. Filmes con los cuales han surgido también nuevos talentos.

Diez años en los que también cambió la manera en que disfrutamos del cine, puesto que los servicios de streaming como Netflix (o los de Amazon o HBO) fueron acaparando poco a poco la atención del público e invirtiendo miles de millones de dólares en producciones que ahora compiten también en los premios más importantes a nivel internacional.

Termina una década y con ella miles y miles de producciones para todos los gustos quedarán para el recuerdo y disfrute. Clasificar las mejores es algo complejo, debido a que cada persona tiene sus propias preferencias en cuanto al cine que consume. Sin embargo, quisimos indagar con los expertos en el séptimo arte y conocer cuáles consideran que son las cintas más influyentes de esta década que termina.

Para elaborar esta lista, le preguntamos a tres cineastas nacionales que nos dijeran cuáles son su top 5 de películas de la década, a nivel global. Se trata de aquellos filmes que más los impactaron, o que ellos consideran que han sido producciones muy influyentes en el mundo.

Todos reconocieron que no fue una tarea fácil elegirlas, ya que tuvieron que dejar algunas importantes fuera de la lista. Las películas no están en ningún orden en particular.

Mendel Samayoa

Mendel Samayoa es cineasta y artista plástico. Es uno de los directores y productores más conocidos del país. Algunos de sus filmes son Donde acaban los caminos (2004), Looking for Palladin (2008), La vaca (2011) y Cabalgando hacia un sueño (2014).

Joker (2019)

Dirigida por Todd Phillips, la película narra el surgimiento del archienemigo de Batman, el Joker o Guasón (interpretado por Joaquín Phoenix).

Se ha convertido en uno de los filmes más aclamados del 2019 lleva recaudados más de US$1 mil millones en el mundo.

Mendel Samayoa la considera una de las cinco películas más influyentes de la década porque “es una muy estética lección del método actoral, un paso audaz en su género y un estudio muy técnico del color y la mirada de un director. Bajo un libreto impactante”.

Dunkirk (2017)

Dirigida y producida por Christopher Nolan, relata la operación de evacuación en las playas de Dunquerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Sobre este filme, Samayoa dice que eligió esta debido a “los efectos especiales que solamente se intuyen por lo imposible de filmarse, pero invisibles al ojo común, desprovistos de pirotecnia y al servicio de una historia conmovedoramente bien contada. Abriendo camino en la narrativa contemporánea”.

Whiplash (2014)

Drama de Damien Chazelle acerca de la relación entre un estudiante de jazz y su abusivo maestro.

“El poder de los personajes y su estimulante drama dejan fluir una pieza de narrativa clásica de cimientos fuertes y estructurados”, opina Samayoa.

Birdman (2014)

Cinta de comedia negra dirigida por Alejandro González Iñárritu, que ganó el Óscar a mejor película, entre otros galardones.

Es la historia de un actor de Hollywood quien fue conocido en el pasado por haber interpretado a un superhéroe.

“Experimento atrevido casi petulante con un personaje bello y entregadamente encarnado por un actor (Michael Keaton) capaz de sobrellevar el abultado peso escénico.

Roma (2018)

De Alfonso Cuarón, esta película en blanco y negro estrenada en Netflix cautivó a la crítica por su fotografía y por retratar a las familias de clase media-alta en la sociedad mexicana de los años 70.

Fue postulada a 10 premios Óscar, de los cuales ganó tres, entre estos el de mejor película extranjera y mejor director.

Elías Jiménez

El productor y cineasta Elías Jiménez ha dirigido la escuela de Cine Casa Comal y el Festival Ícaro de Cine Centroamericano. Ha dirigido las películas como La Casa de enfrente (2004), V.I.P.: La otra casa (2007), Toque de queda (2011), y ha producido otras como La bodega (2010), Fe (2011) y Los gigantes no existen (2017).

“Fue muy difícil decidir entre cinco películas que para mí son mejores y la decisión fue tomada desde lo que para mí sirvieron como referencia para las películas que en algún momento hice y haré”, dijo el cineasta guatemalteco acerca de su selección, que a continuación presentamos.

The Tree of Life (2011)

Dirigida y escrita por Terrence Malick, es un drama experimental sobre los orígenes y el significado de la vida a través de los recuerdos de infancia de un hombre.

El filme, que ganó la Plama de Oro en Cannes, contó con Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain, entre otros, como parte del elenco.

Django Unchained (2012)

Western escrito y dirigido por el afamado Quentin Tarantino y protagonizado por Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Samuel L. Jackson.

Es la película de Tarantino que más dinero ha recaudado en taquilla (US$425 millones), y la historia le valió el Óscar a mejor guion.

La Vie d’Adèle (La vida de Adèle), 2013

Del realizador Abdellatif Kechiche, esta película francesa narra la historia de una adolescente que entabla una relación amorosa con una mujer mayor, y todos los prejuicios a los que se enfrentan.

Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2013.

El abrazo de la serpiente (2015)

Del director Ciro Guerra, es una producción entre Colombia, Venezuela y Argentina que ganó el Premio Art Cinema en la sección Quincena de Realizadores de Cannes.

Filmada casi en su totalidad en blanco y negro, el filme sigue dos viajes a lo largo de las décadas, efectuado por un champán en la jungla amazónica, uno con un etnógrafo y otro con un botánico.

Ixcanul (2015)

Ixcanul, del guatemalteco Jayro Bustamante, es la película nacional que más premios ha ganado a la fecha. La película ganó el Premio Alfred Bauer en el Festival de Cannes y fue seleccionada para representar a Guatemala en la categoría de mejor película extranjera en los Óscar, aunque finalmente no fue nominada.

La aclamada cinta narra la historia de María (María Mercedes Coroy), una mujer indígena quien debe decidir entre la realidad y la tradición que vive a las faldas de un volcán o abrirse al mundo moderno.

Sobre este filme, al igual que El abrazo de la serpiente, Elías Jiménez dice que figuran en su listado de las más influyentes de la década porque “las dos aportan al reconocimiento de los pueblos originarios de Latinoamérica”.

César Díaz

César Díaz se dio a conocer mundialmente este año, luego de que su filme Nuestras madres ganara el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de la Semana de la Crítica, en Cannes. La cinta gira en torno a un guatemalteco que busca a su padre desaparecido durante la guerra.

El realizador nacional también ha dirigido los documentales Territorio liberado (2014) y Semillas de cenizas (2010), y colaboró en el guion de la película mexicana Chaco, en posproducción.

Díaz reconoce también que elegir cinco películas representativas de la década fue complicado. “Son las películas que me marcaron”, dice el cineasta acerca de su elección.

A Separation (2011)

Dirigida por Asghar Farhadi, esta película dramática se centra en una pareja iraní que se separa, y el efecto que esto tiene en la hija de ellos debido a sus disputas.

Ganó el Óscar a mejor película extranjera en 2012 y el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín.

Tabú (2012)

Película portuguesa rodada en blanco y negro. Es un drama dirigido por Miguel Gomes que compitió en la Berlinale y ganó el premio Alfred Bauer.

Se ambienta en la época colonial en África, donde dos mujeres buscan a un hombre que tiene una conexión con una de ellas.

Manchester by the Sea (2016)

Dirigida y escrita por Kenneth Lonergan, narra la historia de un hombre cuyo hermano fallece y debe, por lo tanto, quedarse a cargo de su sobrino.

Protagonizada por Casey Affleck y Michelle Williams, la cinta es considerada como una de las mejores del 2016, sobre todo por las actuaciones, y ganó dos premios Óscar, entre estos el de mejor guion.

Shoplifters (Un retrato de familia), 2018

Del japonés Hirokazu Koreeda, es un drama sobre una familia que se dedica a robar en las tiendas para sobrevivir en la pobreza.

El filme fue uno de los más aclamados el año pasado debido a su comentario social. En el Festival de Cannes ganó la Palma de Oro y fue nominada al Óscar a mejor película extranjera.

Incendies (2010)

Película canadiense de guerra, dirigida por Denis Villeneuve, que gira en torno a unos gemelos que viajan al Medio Oriente para descubrir el pasado escondido de su madre, durante una guerra civil.

Fue postulada al Óscar a mejor película extranjera.

