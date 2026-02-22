¿Cómo crear una foto con su propio personaje favorito de Pokémon?

Escenario

¿Cómo crear una foto con su propio personaje favorito de Pokémon?

Tómarse una foto y aparecer con su Pokémon favorito es parte de las opciones disponibles para celebrar 30 años de estas criaturas.

|

time-clock

Pokémon lanza una opción para transformar una imagen como entrenador de las criaturas que caracteriza a la aplicación. (Foto Prensa Libre: cortesía Pokémon Go)

Los Pokémon son criaturas de todo tipo de formas y tamaños que viven tanto en entornos salvajes como junto a los seres humanos. La mayoría solo habla repitiendo su propio nombre. En la actualidad, existen más de mil criaturas que habitan el universo Pokémon, que en 2026 cumple 30 años y que tend´ra el Día de Pokémon el próximo 27 de febrero.

Los dueños de los Pokémon, denominados “Entrenadores”, los crían y cuidan. A lo largo de sus aventuras, estas criaturas crecen, adquieren experiencia y, en ocasiones, evolucionan para convertirse en Pokémon más fuertes.

Existen más de una docena de tipos diferentes de Pokémon, como el tipo Fuego, el tipo Psíquico o el tipo Dragón. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes al enfrentarse a otros. Por ejemplo, un Pokémon de tipo Fuego tiene ventaja sobre uno de tipo Planta, pero está en desventaja frente a uno de tipo Agua.

Los primeros videojuegos Pokémon llegaron a Europa en 1999 para la consola Game Boy. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer. La franquicia ha estado presente en múltiples consolas de Nintendo, incluidas la Nintendo 3DS y la Wii U.

LECTURAS RELACIONADAS

Un personaje de Pikachu camina por un túnel tras posar para fotos con fans mientras juegan Pokémon GO en sus smartphones durante el evento presencial Pokémon GO Tour: Kalos Los Ángeles 2026 en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, el 20 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

¿Cuándo se celebra el Día de Pokémon?

chevron-right
- Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino, hace nueve años que forma parte de la comunidad 'therian', personas que aseguran identificarse con animales no humanos y actúan como tal, tapando sus rostros con máscaras, moviéndose a cuatro patas, saltando o reptando, un fenómeno que se ha hecho viral en redes sociales y que hoy y mañana reunirá en ciudades como Barcelona y Bilbao a los miembros de la comunidad. (Foto Prensa Libre: EFE)

Movimiento therian: cuándo surgió y por qué Guatemala y otros países restringen sus encuentros

chevron-right

Según explica Nintendo, en la mayoría de los juegos el jugador interpreta a un joven Entrenador que viaja de ciudad en ciudad atrapando y entrenando Pokémon, y compitiendo contra los equipos de otros Entrenadores para convertirse en el Campeón de la Liga Pokémon. Otro objetivo principal es capturar y registrar a todos los Pokémon disponibles en el juego. Pese a su enfoque combativo, los juegos Pokémon evitan cualquier representación de violencia explícita.

De hecho, los Pokémon no mueren durante el desarrollo del juego. Además del combate, los Entrenadores pueden participar en múltiples actividades secundarias, como concursos de talento y belleza, torneos o pesca dentro del universo del juego.

¿Cuál es su Pokémon favorito?

Durante el Super Bowl LX, el pasado 8 de febrero, se anunció una nueva función con motivo del aniversario: al iniciar Pokémon GO, los usuarios pueden tocar la opción ¿Cuál es su favorito? y elegir entre más de mil Pokémon para crear una imagen personalizada con el hashtag #Pokemon30 y compartirla.

Esta opción está disponible desde la aplicación Pokémon GO. No es necesario tener cuenta ni iniciar sesión para crear la imagen. Aplican las condiciones de servicio y la política de privacidad del juego.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Pokémon Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS