Cómo Michael J. Fox pasó de ser un ícono de Hollywood a un referente en la lucha contra el párkinson

Consolidado como una de las estrellas más destacadas de las décadas de 1980 y 1990, Michael J. Fox alcanzó fama internacional gracias a su participación como Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro (1985-1990). Fue en 1998 cuando el actor reveló que padecía párkinson, enfermedad que hoy lo ha convertido en promotor de la investigación sobre este padecimiento.

Su carrera, que despegó en el cine y la televisión, lo llevó a participar en éxitos como Lazos familiares, que le dieron reconocimiento. Luego llegó Volver al futuro y, más tarde, Spin City, donde su carrera continuó en ascenso. Fue en esta última producción donde comenzaron a aparecer con mayor frecuencia los efectos del párkinson.

Su proceso ha estado acompañado por su esposa, la actriz Tracy Pollan, con quien se casó y tuvo cuatro hijos. Ante el párkinson, el actor continuó siendo un referente, pero esta vez en el apoyo a la investigación de la enfermedad a través de su fundación, labor que le otorgó el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Óscar honorífico, en el 2022.

El actor, que creció en Canadá, descubrió a temprana edad su pasión por la actuación, lo que lo llevó a mudarse a Los Ángeles. Su inicio, marcado por algunos proyectos y su paso al cine, lo condujo a tener su gran oportunidad en la serie Lazos familiares, de Gary David Goldberg, en 1985, donde interpretó a Alex P. Keaton.

Su talento lo llevó a convertirse en el protagonista indiscutible de la serie, lo que le valió tres premios Emmy como Mejor Actor Principal en Serie de Comedia y un Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia en Televisión. La producción se consolidó como una de las más vistas en Estados Unidos a mediados de la década de 1980, lo que le abrió nuevas oportunidades.

Fue en 1985 cuando llegó una oportunidad que cambiaría su vida, luego de ser fichado para Volver al futuro, escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale, donde interpretó al joven Marty McFly.

La película se convirtió en la más taquillera de 1985 y fue nominada a los Globos de Oro y a los premios Óscar, de los que ganó uno a Mejor Edición. Michael J. Fox fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia y se convirtió, junto con Christopher Lloyd, en uno de los rostros icónicos del cine de la década de 1980. El éxito de la primera película dio origen a una trilogía que continuó con Volver al futuro II (1989) y Volver al futuro III (1990), lo que otorgó notoriedad internacional al actor.

A estos éxitos les siguieron proyectos como la serie cómica Spin City, emitida del 1996 al 2002. Michael J. Fox destacó en ella y obtuvo el premio Emmy como Mejor Actor en Serie de Comedia en el 2000 y el Globo de Oro en la misma categoría durante tres años consecutivos, de 1998 al 2000.

El diagnóstico de párkinson a los 29 años supuso para Michael J. Fox uno de sus mayores desafíos, pero ha seguido trabajando, disfrutando e impulsando la investigación sobre esta enfermedad. (Foto Prensa Libre: EFE

La enfermedad se manifestó durante esa etapa, lo que lo llevó a retirarse de la serie en el 2000. Mientras enfrentaba el párkinson, atravesó un período de alcoholismo del que logró salir gracias al apoyo de su familia. Con una visión renovada, Michael J. Fox decidió promover y financiar la investigación del párkinson por medio de su fundación.

El párkinson no lo detuvo y continuó trabajando. Aprovechó su perfil público para integrarse a proyectos como The Good Wife, donde interpretó al abogado Louis Canning, un personaje caracterizado por un trastorno neurológico.

Lucky Man (2002), Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist (2009) y No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality (2020) narran su día a día a lo largo de los años y ofrecen una mirada realista de la enfermedad, aunque también muestran una actitud positiva ante la vida.

En el 2022, el actor anunció su retiro del mundo del entretenimiento, aunque continúa al frente de su fundación, con la que ha financiado la investigación del párkinson con más de US$2,500 millones.

Con información de Carmen Jiménez, de Agencia EFE.