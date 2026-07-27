Cómo una mujer superó su miedo a viajar en avión gracias a las canciones de BTS

Una mujer de 67 años pasó 17 años sin viajar en avión debido al temor que sentía de utilizar este medio de transporte. Sin embargo, tras conocer la música de BTS, ahora logra controlar la ansiedad durante los vuelos.

Esta es la historia de Debbie Adamson, originaria de Southampton, en el condado de Hampshire, Reino Unido, quien contó cómo logró volver a viajar en avión acompañada por las canciones de la banda surcoreana.

Según el relato difundido por Kennedy News & Media, su miedo comenzó años atrás, cuando era estudiante, después de realizar su primer vuelo. A partir de entonces, comenzó a pensar que cualquier avión en el que viajara podría estrellarse.

Con el paso del tiempo, el temor aumentó a tal punto que escondía sus documentos personales para evitar abordar un avión.

En el 2006 planeó un viaje con su esposo y sus tres hijos a Orlando, Florida. Sin embargo, cuando estaba a punto de abordar, ocultó su pasaporte dentro de una revista que estaba en el aeropuerto. El personal emitió un nuevo documento para que pudiera viajar.

Adamson recuerda que pasó llorando durante unas tres horas en el avión y, a partir de entonces, decidió que sus viajes posteriores los haría por otros medios de transporte para evitar, a toda costa, viajar por vía aérea.

“No puedo explicarlo, simplemente no puedes controlarlo. Es un terror absoluto. Incluso con la más mínima turbulencia, volvía a llorar. Nunca comía ni bebía, [pero] bajaba de los vuelos sintiéndome bastante mal. Era realmente terrible”, recordó.

Así transcurrieron casi dos décadas, hasta que en el 2025 un amigo que trabajaba como piloto comenzó a explicarle cómo funcionan los aviones y los procedimientos de seguridad que se utilizan en la aviación, lo que le generó mayor tranquilidad.

Después se unió a un grupo de Facebook dedicado a apoyar a personas con aerofobia (miedo a volar) y descubrió que la música de BTS le transmitía calma.

Como parte de su proceso, planeó un viaje con su esposo a Santorini, Grecia, para celebrar sus 40 años de casados. Antes de ese viaje, su familia la animó a viajar a Orlando como una especie de prueba.

La mujer preparó una lista de reproducción con canciones de BTS y, durante el despegue y el trayecto, cerró los ojos, se sujetó con fuerza al asiento y se concentró en escuchar la música.

“Creé una lista de reproducción a prueba de balas, con todas y cada una de las canciones que me encantan, para saber que seguiría escuchándolas. Cerré los ojos durante el despegue y me agarré con mucha fuerza. Una vez que lo hice, empecé a racionalizarlo. Simplemente me demostré a mí misma que me había dado permiso para no tener miedo, y así fue. Toda la presión me la imponía mi propia mente”, contó.

El viaje fue totalmente distinto de sus experiencias anteriores, pues la estrategia le ayudó a afrontar el vuelo, incluso cuando hubo turbulencia.

Aunque considera que el miedo no ha desaparecido por completo, se siente tranquila de haber desarrollado herramientas para enfrentarlo y poder seguir viajando.

“Nunca diría que estoy curada, pero tengo la suficiente autoconciencia como para pensar: ‘Voy a darme permiso para no tener miedo’. No tenía nada de qué avergonzarme, no pude evitarlo. Pero lo que no hice fue darle a mi mente la libertad de informarse al respecto y ser un poco más lógica en ese sentido”, comentó.