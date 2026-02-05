¿Cómo unirse al club de lectura gratuito: “Miguel Ángel Asturias para todos”, en La Teca?

Juan Pablo González de León, director del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (Ceceg), dirige el Club de Lectura Miguel Ángel Asturias para todos. Esto es parte de las actividades

académicas y culturales son parte de las actividades en conmemoración de los 350 años de Fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Esta iniciativa nació en el Ceceg y se desarrollará en el espacio de La Teca, el primer sábado de cada mes. La primera cita será el próximo 7 de febrero. González comenta que este espacio está abierto a todos los interesados.

A lo largo del año se tendrán también espacios para conocer la obra del autor guatemalteco en teatro, leyendas y novelas.

La Teca es el resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y la Fundación Sophos. Está situado en la 12 calle 6-25 B, zona 1, y ocupa un local en el segundo nivel, a pocos metros del Paseo de la Sexta y del Centro Cultural Municipal (antiguo edificio de Correos).

Con una colección variada de libros busca convertirse en un punto de encuentro para lectores de todas las edades.

Fecha:

Sabado 7 de febrero

Hora:

10.30 horas

Lugar:

Galaría del Pasaje Sexta, Palacio Nacional de la Cultura

Precio:

Entrada gratuita

