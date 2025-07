Quiénes escriben la historia de Guatemala: una profesión que se enfrenta a la IA, las nuevas tecnologías y un mundo hiperconectado

No obstante, ese camino no ha estado exento de desafíos, y hoy, a más de cinco décadas de su fundación, la profesión enfrenta interrogantes fundamentales sobre su relevancia, su futuro y su capacidad de adaptación a un mundo hiperconectado.

Una disciplina en construcción

"No podemos entender qué somos si no sabemos de dónde venimos y por dónde hemos transitado".

Cronistas vs. historiadores

Esta diferenciación se hace aún más clara cuando Chaulón Vélez señala que “el cronista está contando, está relatando algo que sucedió, pero no está interpretando por qué sucedió. No está interpretando las consecuencias de lo que sucedió. El cronista es un contador de lo que pasó, de lo que sucedió, pero no interpreta”.

El panorama laboral: entre la docencia y la investigación

Las especializaciones de la profesión

¿Profesión en riesgo?

El perfil de los nuevos historiadores

Una característica particular de la profesión en Guatemala es la edad de graduación. Gutiérrez observa que “los más jóvenes que logran graduarse están más o menos entre 35 y 40 años”. Esta situación plantea interrogantes sobre el relevo generacional: “Si lo vemos así, no es una carrera que vaya a tener un relevo generacional en este momento, pero la brecha para el que sigue es de 10 años”.

Las razones de esta tardía graduación son múltiples. El historiador explica que “hay primeras opciones —de la historia como carrera—, pero son estudiantes que pronto terminan la carrera, pero no culminan el proceso. Eso se debe en parte a la necesidad de trabajo”. El proceso de graduación requiere “hacer una tesis de investigación, que requiere fuentes. Y esas fuentes normalmente están disponibles en horario hábil. Y si los jóvenes están trabajando, no tienen tiempo de hacer esa investigación; les es muy complicado graduarse”.

El pénsum de la carrera

Los desafíos del siglo XXI

Los historiadores guatemaltecos enfrentan desafíos únicos en la era digital. Valdez identifica como el principal reto “superar la inmediatez y lograr que la gente tenga la suficiente pausa para reflexionar”. Explica que “el gran problema con esto es que, como no da tiempo a la reflexión, no da tiempo a matizar la información, no da tiempo a discernir qué es verdad y qué no es verdad”.