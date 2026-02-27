Cómo y a qué hora observar la alineación planetaria del 28 de febrero

Para quienes disfrutan observar el espacio y conocer más de lo que se aprecia desde la Tierra, el próximo 28 de febrero podrán observar una alineación planetaria que permitirá ver seis planetas de nuestro sistema solar posicionados en una especie de línea.

Según portales especializados como StarWalk, este evento reunirá seis cuerpos celestes. Si el cielo está despejado, se observará aproximadamente desde las 18 horas, indicó Edgar Castro, director del Diplomado en Astronomía y Astrofísica Básica de la Universidad Galileo.

Cuando se oculte el Sol se verán Mercurio y Venus. Más tarde aparecerá Saturno y el más alto en el cielo será Urano. Finalmente estarán Júpiter, Neptuno y la Luna sobre nuestra cabeza.

Los planetas que se observarán en total son seis:

Venus

Mercurio

Saturno

Urano

Júpiter

Neptuno

El evento será visible en gran parte del mundo. Entre las recomendaciones está dirigir la vista hacia el horizonte y buscar un sitio despejado, sin edificios altos, montañas o árboles que bloqueen la vista.

Instrumentos sencillos como binoculares permitirán la observación. Los portales de astronomía recomiendan aplicaciones móviles para identificar en tiempo real la posición de los planetas y estrellas.

¿Por qué sucede una alineación de planetas?

El portal de la NASA explica que existen dos tipos de alineaciones planetarias. La primera ocurre porque los planetas orbitan alrededor del Sol y mantienen la trayectoria que determina la fuerza gravitacional de este astro. Este tipo de alineación se da en eventos llamados oposiciones y conjunciones planetarias, según explica la NASA.

Por otro lado, la entidad científica señala que la segunda clase de alineación planetaria consiste en una “alineación aparente en el cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes”.

Al respecto, es importante comprender que los planetas siempre se aprecian en una línea o arco a través del cielo. “Este fenómeno sucede porque los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano que se considera relativamente horizontal y tiene forma de disco”, menciona la NASA.

Desde nuestro planeta observamos el interior de dicho plano en el sistema solar, y el recorrido de los planetas se visualiza como si estuvieran en una pista de carreras y nosotros fuéramos los corredores. De esta manera, el disco se percibe como una línea, la cual se conoce como eclíptica. Por ello, los planetas pueden verse al mismo tiempo a simple vista, explica un artículo publicado en Prensa Libre.