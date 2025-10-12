Avanza con música y tradición el Encuentro de Conviteros 2025 en la Ciudad de Guatemala

En un evento sin precedentes, el baile, la música y la tradición popular se unen para exaltar la cultura guatemalteca que vibra en los convites tradicionales. Más de tres mil artistas —entre botargas, mascaradas e indumentaria festiva— llenan de ritmo y color las calles del Centro Histórico en el primer Encuentro de Conviteros del 2025.

Con trajes de fantasía, personajes televisivos y alegría contagiosa, 67 agrupaciones de 14 departamentos llevan la fiesta a visitantes nacionales y extranjeros, que desde temprano se congregan para presenciar esta muestra única de identidad y tradición.

El recorrido inicia en la 18 calle y 6.ª avenida de la zona 1. Desde allí, cada agrupación avanza bailando por todo el Paseo de la Sexta hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realiza el acto protocolario, la presentación final y la entrega de reconocimientos. Se espera que el evento se extienda por más de seis horas.

Al ritmo de marimba orquesta y agrupaciones como Checha y su India Maya, los convites celebran una fiesta que no solo fortalece y difunde las expresiones artísticas populares, sino que forma parte del legado cultural de comunidades que, en varios casos, ya han sido reconocidas como Patrimonio Cultural Intangible Nacional.

Así se vive esta fiesta ciudadana: llena de color, tradición y orgullo colectivo.

12 de octubre 2025, 10.10h Caballeros también demuestran su talento en el baile

Con trajes de indumentaria maya, convites de caballeros avanzan por la Sexta Avenida, mostrando su porte, elegancia y la tradición de su municipio.

12 de octubre 2025, 10.05h Visitantes celebran la fiesta de convites

En el Centro Histórico, capitalinos y visitantes se han reunido para celebrar el Encuentro de Convites, y con palmas, gritos y festejos, viven la tradición y cultura guatemaltecas.

12 de octubre 2025, 10.00h La belleza de los convites sigue recorriendo la ciudad

Pasadas dos horas de iniciado el recorrido, convites de 14 departamentos del país siguen incorporándose al Encuentro Nacional de Conviteros 2025, llevando alegría a las calles de la ciudad de Guatemala.

12 de octubre 2025, 09.55h Santa María de Jesús se integra al recorrido

Niñas y señoritas provenientes de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, se unen a la celebración con su convite femenino de traje de indumentaria maya.

12 de octubre 2025, 09.50h Chuarrancho presenta tradición y elegancia

El grupo femenino de Chuarrancho aparece en la Sexta Avenida para deslumbrar con su indumentaria maya y su ritmo, en la celebración del Primer Encuentro de Conviteros 2025.

12 de octubre 2025, 09.45h San Juan Cotzal roba miradas

El convite 22 de Junio de San Juan Cotzal, Quiché, roba miradas y recibe aplausos en su presentación por el Paseo de la Sexta, gracias a su energía y belleza tradicional.

12 de octubre 2025, 09.40h Al unísono, convite de Quiché llega con ritmo al festival

En una demostración de sus horas de ensayo y coordinación, uno de los convites provenientes de Quiché deslumbró a los presentes con su carisma, pasos de baile y la belleza de la indumentaria maya, tanto de hombres como de mujeres.

12 de octubre 2025, 09.35h Huehuetenango muestra la belleza de sus trajes regionales

Huehuetenango se presenta con sus trajes regionales en el Festival de Conviteros, para unirse a este evento que, por primera vez, reúne a más de 67 agrupaciones de diversas regiones del país.

12 de octubre 2025, 09.30h Jalapa avanza con entusiasmo por la Sexta Avenida

Luego de algunas horas de recorrido, el convite tradicional proveniente de Jalapa se une a la celebración de esta festividad llena de ritmo y tradición.

12 de octubre 2025, 09.25h Convite femenino de indumentaria maya celebra con ritmo

Al son de “Alto al fuego”, de Alux Nahual, se baila por las calles del Paseo de la Sexta con el convite tradicional de indumentaria maya, que muestra la unión cultural con la belleza de los textiles mayas.

12 de octubre 2025, 09.20h Trajes tradicionales deslumbran en la festividad

Olintepeque, Quetzaltenango, es otro de los grupos que exhibe sus trajes en el festival, los cuales han deslumbrado al público por su calidad y detalles llamativos.

12 de octubre 2025, 09.15h Moros se hacen presentes en la fiesta

El convite de los moros de Coatepeque, Quetzaltenango, al ritmo de marimba, hace su presentación mostrando la tradición viva de sus danzas.

12 de octubre 2025, 09.10h De San Marcos para toda Guatemala

Desde la tierra del volcán más alto de Centroamérica, llega el convite de Tajumulco, San Marcos.

12 de octubre 2025, 09.05h Niños y adultos se unen al baile del Encuentro de Convites

Con energía, niños y adultos participan en esta fiesta que recorre el Centro Histórico, donde vecinos se integran para disfrutar del evento.

12 de octubre 2025, 09.00h Convite Guadalupano invita a unirse a la fiesta

Con una invitación, representantes del Convite Guadalupano de la zona 6, Chinautla, muestran su entusiasmo por celebrar la cultura y tradición guatemaltecas, que se hacen vivas en cada paso y ritmo.

12 de octubre 2025, 08.55h Convite de Santa María Nebaj espera su turno con entusiasmo

Desde Quiché, el convite tradicional de indumentaria comparte su entusiasmo en la celebración del Primer Encuentro de Conviteros 2025.

12 de octubre 2025, 08.48h Santa Cruz del Quiché llega con su fuerza femenina

Al ritmo de “Que vengan los bomberos”, el grupo de convites tradicional de Santa Cruz del Quiché muestra su elegancia, gracia y baile a través de sus coreografías.

12 de octubre 2025, 08.40h Quetzaltenango se une a la fiesta

Con elegantes trajes tradicionales y destacadas mascaradas, el convite de Quetzaltenango llena de alegría su paso por el Paseo de la Sexta.

12 de octubre 2025, 08.35h La lluvia no detiene la celebración

Pese a la probabilidad de lluvia y una leve llovizna registrada en horas de la mañana, los convites continúan llevando la fiesta. Uno de ellos es el convite de Sacatepéquez, recibido entre aplausos.

12 de octubre 2025, 08.30h Con alegría, convites bailan en el Centro Histórico

Grupos de conviteros celebran esta tradición cultural, que llena de ritmo, fiesta y alegría a los guatemaltecos, quienes siguen llegando a la zona 1 para vivir este hecho histórico.

12 de octubre 2025, 08.23h Alta Verapaz participa con marimba y fantasía

Al ritmo de la marimba, los conviteros de Alta Verapaz participan con trajes de fantasía y mascarada. Su agrupación rinde homenaje a Miguel Ángel Asturias.

12 de octubre 2025, 08.19h Convite femenino participa en el desfile

El convite femenino de San José, que representa a Mixco, es el segundo grupo en hacerse presente. Con ritmo, baile y trajes de fantasía, contagian al público presente

12 de octubre 2025, 08.12h Inicia el recorrido del Encuentro de Conviteros 2025

Con ritmo, baile y alegría se dio el banderazo de salida para los conviteros. El primer grupo en salir fue el centenario de Santa Elena.