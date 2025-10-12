EN DIRECTO
Avanza con música y tradición el Encuentro de Conviteros 2025 en la Ciudad de Guatemala
Con ritmo, color y tradición, el primer Encuentro de Conviteros del 2025 llena de fiesta el Centro Histórico en una celebración única de la cultura popular. Así avanza el recorrido.
Al menos 67 agrupaciones de Conviteros recorrerán las calles de la Ciudad de Guatemala este 12 de Octubre. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
En un evento sin precedentes, el baile, la música y la tradición popular se unen para exaltar la cultura guatemalteca que vibra en los convites tradicionales. Más de tres mil artistas —entre botargas, mascaradas e indumentaria festiva— llenan de ritmo y color las calles del Centro Histórico en el primer Encuentro de Conviteros del 2025.
Con trajes de fantasía, personajes televisivos y alegría contagiosa, 67 agrupaciones de 14 departamentos llevan la fiesta a visitantes nacionales y extranjeros, que desde temprano se congregan para presenciar esta muestra única de identidad y tradición.
El recorrido inicia en la 18 calle y 6.ª avenida de la zona 1. Desde allí, cada agrupación avanza bailando por todo el Paseo de la Sexta hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realiza el acto protocolario, la presentación final y la entrega de reconocimientos. Se espera que el evento se extienda por más de seis horas.
Al ritmo de marimba orquesta y agrupaciones como Checha y su India Maya, los convites celebran una fiesta que no solo fortalece y difunde las expresiones artísticas populares, sino que forma parte del legado cultural de comunidades que, en varios casos, ya han sido reconocidas como Patrimonio Cultural Intangible Nacional.
Así se vive esta fiesta ciudadana: llena de color, tradición y orgullo colectivo.
Caballeros también demuestran su talento en el baile
Con trajes de indumentaria maya, convites de caballeros avanzan por la Sexta Avenida, mostrando su porte, elegancia y la tradición de su municipio.
Visitantes celebran la fiesta de convites
En el Centro Histórico, capitalinos y visitantes se han reunido para celebrar el Encuentro de Convites, y con palmas, gritos y festejos, viven la tradición y cultura guatemaltecas.
La belleza de los convites sigue recorriendo la ciudad
Pasadas dos horas de iniciado el recorrido, convites de 14 departamentos del país siguen incorporándose al Encuentro Nacional de Conviteros 2025, llevando alegría a las calles de la ciudad de Guatemala.
Santa María de Jesús se integra al recorrido
Niñas y señoritas provenientes de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, se unen a la celebración con su convite femenino de traje de indumentaria maya.
Chuarrancho presenta tradición y elegancia
El grupo femenino de Chuarrancho aparece en la Sexta Avenida para deslumbrar con su indumentaria maya y su ritmo, en la celebración del Primer Encuentro de Conviteros 2025.
San Juan Cotzal roba miradas
El convite 22 de Junio de San Juan Cotzal, Quiché, roba miradas y recibe aplausos en su presentación por el Paseo de la Sexta, gracias a su energía y belleza tradicional.
Al unísono, convite de Quiché llega con ritmo al festival
En una demostración de sus horas de ensayo y coordinación, uno de los convites provenientes de Quiché deslumbró a los presentes con su carisma, pasos de baile y la belleza de la indumentaria maya, tanto de hombres como de mujeres.
Huehuetenango muestra la belleza de sus trajes regionales
Huehuetenango se presenta con sus trajes regionales en el Festival de Conviteros, para unirse a este evento que, por primera vez, reúne a más de 67 agrupaciones de diversas regiones del país.
Jalapa avanza con entusiasmo por la Sexta Avenida
Luego de algunas horas de recorrido, el convite tradicional proveniente de Jalapa se une a la celebración de esta festividad llena de ritmo y tradición.
Convite femenino de indumentaria maya celebra con ritmo
Al son de “Alto al fuego”, de Alux Nahual, se baila por las calles del Paseo de la Sexta con el convite tradicional de indumentaria maya, que muestra la unión cultural con la belleza de los textiles mayas.
Trajes tradicionales deslumbran en la festividad
Olintepeque, Quetzaltenango, es otro de los grupos que exhibe sus trajes en el festival, los cuales han deslumbrado al público por su calidad y detalles llamativos.
Moros se hacen presentes en la fiesta
El convite de los moros de Coatepeque, Quetzaltenango, al ritmo de marimba, hace su presentación mostrando la tradición viva de sus danzas.
De San Marcos para toda Guatemala
Desde la tierra del volcán más alto de Centroamérica, llega el convite de Tajumulco, San Marcos.
Niños y adultos se unen al baile del Encuentro de Convites
Con energía, niños y adultos participan en esta fiesta que recorre el Centro Histórico, donde vecinos se integran para disfrutar del evento.
Convite Guadalupano invita a unirse a la fiesta
Con una invitación, representantes del Convite Guadalupano de la zona 6, Chinautla, muestran su entusiasmo por celebrar la cultura y tradición guatemaltecas, que se hacen vivas en cada paso y ritmo.
Convite de Santa María Nebaj espera su turno con entusiasmo
Desde Quiché, el convite tradicional de indumentaria comparte su entusiasmo en la celebración del Primer Encuentro de Conviteros 2025.
Santa Cruz del Quiché llega con su fuerza femenina
Al ritmo de “Que vengan los bomberos”, el grupo de convites tradicional de Santa Cruz del Quiché muestra su elegancia, gracia y baile a través de sus coreografías.
Quetzaltenango se une a la fiesta
Con elegantes trajes tradicionales y destacadas mascaradas, el convite de Quetzaltenango llena de alegría su paso por el Paseo de la Sexta.
La lluvia no detiene la celebración
Pese a la probabilidad de lluvia y una leve llovizna registrada en horas de la mañana, los convites continúan llevando la fiesta. Uno de ellos es el convite de Sacatepéquez, recibido entre aplausos.
Con alegría, convites bailan en el Centro Histórico
Grupos de conviteros celebran esta tradición cultural, que llena de ritmo, fiesta y alegría a los guatemaltecos, quienes siguen llegando a la zona 1 para vivir este hecho histórico.
Alta Verapaz participa con marimba y fantasía
Al ritmo de la marimba, los conviteros de Alta Verapaz participan con trajes de fantasía y mascarada. Su agrupación rinde homenaje a Miguel Ángel Asturias.
Convite femenino participa en el desfile
El convite femenino de San José, que representa a Mixco, es el segundo grupo en hacerse presente. Con ritmo, baile y trajes de fantasía, contagian al público presente
Inicia el recorrido del Encuentro de Conviteros 2025
Con ritmo, baile y alegría se dio el banderazo de salida para los conviteros. El primer grupo en salir fue el centenario de Santa Elena.