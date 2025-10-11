Desfile del Encuentro de Convites 2025: cambian horario del evento que llenará de color y ritmo el Paseo de la Sexta

A pocas horas de comenzar la primera edición del Encuentro de Conviteros 2025, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció un cambio en el desfile: el inicio será a las 8 horas y el acto protocolario se celebrará en la Plaza de la Constitución.

Este adelanto implica que a las 10 horas se desarrollará el acto oficial, en el que cada una de las 67 agrupaciones participantes, provenientes de al menos 14 departamentos del país, hará su presentación. En el mismo lugar se les entregará un reconocimiento.

El evento, que reúne convites tradicionales, botargas, guerreras e indumentaria maya, llenará de ritmo, alegría y tradición el Paseo de la Sexta junto a más de tres mil conviteros que celebran la riqueza cultural y tradicional del país.

La actividad busca reconocer, fortalecer y divulgar las expresiones artísticas de los convites, que no solo forman parte del legado cultural de las comunidades, sino que también están reconocidas como Patrimonio Cultural Intangible, según el Ministerio de Cultura y Deportes.

El desfile recorrerá todo el Paseo de la Sexta, en el marco del Festival del Centro Histórico, en su trayecto: se desviará en la 6.ª avenida y la 8.ª calle para incorporarse a la Plaza de la Constitución, donde la marimba orquesta Checha y su India Maya esperará a los asistentes para continuar con las fiestas de baile en la zona 1.

Con este desfile no solo se busca generar un momento de entretenimiento, sino también resaltar y celebrar la diversidad cultural, así como promover la participación ciudadana.

Fecha:

12 de octubre del 2025

Hora:

El recorrido iniciará a las 8 horas.

Finaliza a las 15:30 horas en la Plaza de la Constitución

Lugar:

Paseo de la Sexta, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Inicia en la 18 calle y 6.ª avenida de la zona 1.

iFinaliza en la Plaza de la Constitución, zona 1.

Mapa del Nuevo Recorrido del desfiles primer Encuentro de Conviteros 2025, donde tres mil conviteros llevaran el ritmo y la alegría al Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: MCD)

Precio:

El evento será gratuito.

