Concierto de Edén Muñoz en Guatemala 2026: ¿Aún hay entradas disponibles?

Después de casi tres meses desde el anuncio del concierto de Edén Muñoz en Guatemala, los fanáticos cuentan los días para verlo en persona el próximo sábado 30 de mayo del 2026 en Fórum Majadas.

Aunque aún hay entradas disponibles, estas se están agotando. Según se observa en ticketasa.gt, el sitio web encargado de distribuirlas, quedan pocos lugares disponibles. Los precios varían según la localidad y la visibilidad.

Los boletos para las mesas Amex cuestan Q1,070 y, en la misma área, pero con menor visibilidad, Q936.50. En las mesas Black, los precios son de Q830 y Q726.50, según el nivel de visibilidad. Por último, los lugares en las mesas Platinum tienen un costo único de Q590.

El cantante de regional mexicano Rodolfo Edén Muñoz Cantú se presentará en Guatemala el próximo sábado 30 de mayo del 2026, a las 20 horas, en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

El artista nació en Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, el 25 de septiembre de 1990. Comenzó su carrera a corta edad, en el 2004, como autor, productor e intérprete.

En enero del 2022 lanzó su carrera como solista con el tema de su autoría y producción “Chale”, el cual superó las 300 millones de vistas en YouTube en tiempo récord y se posicionó entre los videos más vistos del mundo, según el sitio web del artista.

Además, Edén Muñoz ha recibido diversos premios y nominaciones: