Escenario
“¿Quieren monólogo?”: Adal Ramones se presentará en Guatemala como parte de su gira 2026
Como parte de su gira “Viajando sin maleta”, el comediante mexicano Adal Ramones ofrecerá un espectáculo en Guatemala.
Adal Ramones se presentará en Guatemala el próximo 28 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Producción total)
Famoso por sus peculiares monólogos y por arrancar carcajadas a su público, el comediante y actor mexicano Adal Ramones ofrecerá un espectáculo en Guatemala como parte de su gira Viajando sin maleta 2026.
Los guatemaltecos podrán responder a su famosa frase “¿Quieren monólogo?”, con la que comenzaba a contar divertidas anécdotas en el programa de televisión mexicano Otro rollo.
Ahora, con Viajando sin maleta, el artista integra humor, historias y reflexiones personales. El espectáculo explora cargas emocionales y experiencias que las personas suelen acumular sin notarlo, todo con su peculiar toque cómico.
El objetivo, según Ramones, es ofrecer una experiencia que trascienda el formato tradicional del stand-up, e invitar a los asistentes a liberarse de cargas innecesarias y disfrutar la vida con mayor ligereza.
La cita es el jueves 28 de mayo, a las 20 horas, en Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala.
Los boletos cuestan Q710 para Sillas Platinum, Q830 para Sillas Black y Q950 para Sillas Amex. Están disponibles en www.ticketasa.gt.
Fecha:
Jueves 28 de mayo del 2026
Hora:
20 horas
Lugar:
Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala
Precios y localidades
- Sillas Platinum: Q710
- Sillas Black: Q830
- Sillas Amex: Q950
Venta de entradas
Disponibles en www.ticketasa.gt
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