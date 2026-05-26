“¿Quieren monólogo?”: Adal Ramones se presentará en Guatemala como parte de su gira 2026

Famoso por sus peculiares monólogos y por arrancar carcajadas a su público, el comediante y actor mexicano Adal Ramones ofrecerá un espectáculo en Guatemala como parte de su gira Viajando sin maleta 2026.

Los guatemaltecos podrán responder a su famosa frase “¿Quieren monólogo?”, con la que comenzaba a contar divertidas anécdotas en el programa de televisión mexicano Otro rollo.

Ahora, con Viajando sin maleta, el artista integra humor, historias y reflexiones personales. El espectáculo explora cargas emocionales y experiencias que las personas suelen acumular sin notarlo, todo con su peculiar toque cómico.

El objetivo, según Ramones, es ofrecer una experiencia que trascienda el formato tradicional del stand-up, e invitar a los asistentes a liberarse de cargas innecesarias y disfrutar la vida con mayor ligereza.

La cita es el jueves 28 de mayo, a las 20 horas, en Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala.

Los boletos cuestan Q710 para Sillas Platinum, Q830 para Sillas Black y Q950 para Sillas Amex. Están disponibles en www.ticketasa.gt.

Fecha:

Jueves 28 de mayo del 2026

Hora:

20 horas

Lugar:

Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Sillas Platinum: Q710

Sillas Black: Q830

Sillas Amex: Q950

Venta de entradas

Disponibles en www.ticketasa.gt

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.