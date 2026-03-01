Concierto de Shakira en el Zócalo de México: dónde ver la transmisión en vivo

Faltan un par de horas para que la cantante colombiana Shakira se presente por segunda vez en el Zócalo de la Ciudad de México.

La artista ofrecerá un concierto gratuito con el que cerrará su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour en el país vecino.

La emoción de mexicanos y extranjeros se hizo presente desde días antes, ya que muchos fanáticos decidieron acampar con anticipación para obtener un espacio privilegiado y disfrutar el espectáculo.

La colombiana agradeció este gesto mediante una historia en Instagram, en la que también mencionó sentirse emocionada por el cierre de su gira en México. “Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa. México. Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí”, expresó en el texto.

Shakira prometió “darles todo” a sus fanáticos durante la velada y les recomendó que “tomen mucha agua”.

Shakira en vivo desde el Zócalo

A través de Instagram, la colombiana informó que el concierto será transmitido en vivo en su canal de YouTube a partir de las 21.15 horas de México (mismo horario en Guatemala).

La última vez que la cantante actuó en la Plaza de la Constitución mexicana fue en el 2007, cuando cantó frente a más de 200 mil personas.

Se espera que durante esta velada rompa el récord de asistencia que hasta ahora pertenece a la banda argentina Fabulosos Cadillacs, que reunió alrededor de 300 mil personas.