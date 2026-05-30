Yandel Sinfónico en Guatemala 2026: El artista puertorriqueño ofrece una velada con éxitos, nostalgia y agradecimiento: “Me siento muy privilegiado de estar aquí”

La noche del vienes 29 de mayo, el cantante, compositor y productor puertorriqueño Yandel ofreció el primero de dos conciertos programados en Guatemala.

La Explanada 5, en la zona 5 de la capital, fue el recinto que el artista convirtió en pista de baile, noche de recuerdos y una celebración de los éxitos del reguetón en versiones sinfónicas.

El artista comenzó en el 2025 con Yandel Sinfónico, una gira que ha catalogado como una experiencia innovadora y envolvente que le ha permitido refrescar su carrera de más de dos décadas y le ha permitido demostrar su versatilidad.

Catalogado por especialistas de la música internacional como uno de los íconos del reguetón, Yandel llegó a Guatemala con su propuesta sinfónica y el viernes 29 de mayo compartió con sus admiradores locales, quienes abarrotaron el recinto y disfrutaron del espectáculo.

A las 21.15 horas, Yandel salió al escenario y durante el espectáculo de aproximadamente dos horas, el artista puertorriqueño estuvo acompañado por una orquesta integrada por músicos guatemaltecos, quienes contaron con la dirección del maestro mexicano Javier Mendoza, responsable y guía de esta propuesta innovadora que incluye fusión de ritmos urbanos y arreglos orquestales.

El artista puertorriqueño Yandel, durante un concierto sinfónico en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Puño de Tito, Permítame, Como antes, Nunca me olvides, Abusadora y El teléfono, fueron algunos de los éxitos con los que Yandel comenzó el extenso repertorio del primer concierto en el país.

“Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mi gente linda”, dijo Yandel y agradeció a sus admiradores por abarrotar el recinto.

El artista puertorriqueño Yandel agradece el apoyo de los admiradores guatemaltecos y de los músicos locales que integran la orquesta durante su concierto en el país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Me acaban de informar que logramos un récord en Guatemala. Este show al igual que el de mañana está Sold Out, así que es motivo de celebración”, dijo Yandel y continuó su repertorio con éxitos como Mírala bien, Rakata, Ahora es y Pam Pam.

“Quiero preguntarles algo y saber si acá en Guatemala hay mujeres encantadoras”, dijo Yandel. “Para todas ellas, este tema es especial”, agregó el artista e interpretó Encantadora.

Yandel convierte la explanada 5 de la ciudad de Guatemala, en una pista de baile. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante el espectáculo, Yandel dijo que está comprometido con la evolución del reguetón y que este formato sinfónico ha sido un reto, pero una experiencia que le ha dado otra visión y le ha permitido reinventarse.

Ay mi Dios, Myspace y Mayor que yo, fueron otros éxitos que fueron coreados por la multitud en Explanada 5.

“Hoy vengo acompañado de mi familia, de mi sangre. Así que quiero que reciban con una fuerte bulla al general Gadiel”, dijo Yandel y juntos interpretaron Plakito.

Gadiel y Yandel en Explanada 5, en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El agradecimiento

“Quiero decirles que los respeto mucho, gracias por llevar mi música al otro level (nivel). De corazón, gracias por su tiempo, gracias por aprenderse todas las canciones y estar aquí conmigo en esta noche es histórica para mí”, dijo Yandel a los músicos guatemaltecos que formaron parte de la orquesta sinfónica.

Con el concierto sinfónico, Yandel ofrece una experiencia de concierto innovadora y envolvente en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La velada continuó con temas como Noche de entierro (Nuestro amor), En la disco bailoteo, Te suelto el pelo, Dembow y Algo me gusta de ti, entre otros.

“Muchas gracias, Guatemala. Me siento muy privilegiado de estar aquí, de cantarles y de compartir con la sinfónica que es de aquí de este país. Así que tengo más de 150 razones para agradecer”, dijo Yandel y concluyó la primera velada con el éxito Yandel 150.

Durante el concierto en Guatemala, Yandel ofrece coreografías con bailarines profesionales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El segundo concierto sinfónico de Yandel se llevará a cabo este sábado 30 de mayo, a partir de las 20 horas en Explanada 5 y está agotado.