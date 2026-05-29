Los cuatro conciertos que reunirán a miles de fanáticos este 30 de mayo en Guatemala

Artistas de música regional mexicana, reguetón con arreglos sinfónicos y flamenco protagonizarán los cuatro conciertos que se celebrarán este sábado 30 de mayo en la ciudad de Guatemala.

Los eventos musicales, que tendrán lugar en diferentes zonas de la capital, reunirán a miles de fanáticos que acudirán a corear los temas de sus artistas favoritos.

En un recorrido por las zonas 1, 5, 6 y 11 de la ciudad para conocer los detalles de cada concierto, la primera parada es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1, donde Diego El Cigala se presentará a las 21 horas.

El cantautor español traerá su flamenco a Guatemala como parte de su gira Aniversario de Lágrimas Negras, con la que también visitará Honduras, Colombia, Chile y Argentina.

La segunda parada será en la zona 5, específicamente en la Explanada 5, donde se ha montado el escenario para la presentación de Yandel Sinfónico, concierto que comenzará a las 18 horas.

Conocido mundialmente por integrar la dupla Wisin & Yandel, el reguetonero puertorriqueño incursiona en una nueva forma de presentar su música como solista con el espectáculo Yandel Sinfónico.

La tercera parada será en el Estadio Cementos Progreso, en la zona 6, donde el cantante mexicano Antonio Herrera Pérez, conocido artísticamente como Junior H, se presentará a las 20 horas.

El artista interpretará sus corridos modernos, caracterizados por fusionar los tradicionales corridos mexicanos con elementos urbanos.

Por último, en Fórum Majadas, en la zona 11, el cantante de música regional mexicana Edén Muñoz se presentará a las 20 horas con un repertorio dedicado al amor y al desamor.

El artista comenzó su carrera a temprana edad. En el 2004 se desempeñó como autor, productor e intérprete. En enero del 2022 lanzó su carrera como solista con el tema de su autoría y producción «Chale», que superó los 300 millones de vistas en YouTube y se posicionó entre los videos más vistos del mundo, según su sitio web oficial.

Ante los múltiples eventos musicales previstos para este sábado 30 de mayo del 2026, autoridades de tránsito recomiendan precaución, informarse sobre el estado de las rutas y utilizar vías alternas para evitar contratiempos por la carga vehicular prevista.

Amílcar Montejo, vocero de la PMT, informó que agentes regularán el tránsito a partir de las 15.30 horas en Fórum Majadas; a las 16 horas, en los alrededores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y a las 16.30 horas, en el Estadio Cementos Progreso.