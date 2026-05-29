PMT advierte tránsito complicado en la capital este 30 de mayo por tres conciertos y da recomendaciones

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) alertó que para este sábado 30 de mayo se prevé tránsito cargado en el capital derivado de tres conciertos.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que a partir de las 15.30 de la tarde agentes regularán el tráfico en Forum Majadas, donde se presentará un cantante con música del género regional.

Pidió precaución a los pilotos que circularán en los alrededores de la calzada Roosevelt y el sector del Anillo Periférico.

Mientras que, a partir de las 16 horas, la PMT estará presente en el perímetro del Teatro Nacional, donde habrá un concierto musical.

Derivado de este concierto agilizarán la movilidad en la avenida Bolívar, la 6a avenida de la zona 1 y en las cercanías de la 21 calle, sector más conocido como El Amate.

Montejo añadió que también habrá un concierto en el Estadio Cementos Progreso, por lo que desde las 16.30, agentes tendrán un operativo para mejorar la movilidad.

Pidió precaución a los conductores por la movilidad que habrá sobre el bulevar La Pedrera y el sector de Chinautla.

Montejo recomendó que las personas que asistan a los conciertos dejen sus vehículos en un lugar autorizado, lleguen a buena hora.

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Indicó que no deje objetos de valor si deja su vehículo estacionado en la vía pública.

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