Courteney Cox: las confesiones que hizo sobre sus arreglos estéticos durante su juventud

El domingo 20 de febrero, Cox concedió una entrevista a The Sunday Times y confesó cómo ha vivido el proceso de envejecimiento y sobre cómo intentó recurrir a procedimientos cosméticos para conservar la “juventud”.

“Hubo un tiempo en el que decía: ‘Oh, estoy cambiando. Estoy pareciendo mayor’. Y traté de perseguir la juventud durante muchos años”, dijo la actriz de 57 años.

Popular por haber sido una de las protagonistas de la popular serie Friends, Cox afirmó que, aunque en la actualidad se siente cómoda cambiando y luciendo mayor, anteriormente lo pasaba mal.

“Tenía miedo, pero no me di cuenta de que, mie***, en realidad me estoy viendo muy extraña con inyecciones y haciendo cosas en mi rostro que jamás haría ahora”, agregó la actriz estadounidense e indicó que renunció a intentar lucir “joven” como antes.

“Por un momento me di cuenta de que la gente hablaba de mí y de mi apariencia y eso me ayudó a decidir terminar con esto porque era una locura”, agregó Cox.

De acuerdo con Courteney, en la actualidad le resulta difícil asimilar que se acerca a los 60 años. “Oh, Dios, es tan difícil oírlo o decirlo. No puedo creerlo… No hay nada malo en tener 60 años, simplemente no puedo creerlo”, dijo Cox.

La actriz afirmó que el tiempo pasa tan rápido, pero que ha aprendido mucho de la vida y que está enfocada en disfrutar al máximo.

Cerca de cumplir las seis décadas, la actriz dijo que la juventud se centra en un sentimiento más que una fecha en el calendario.