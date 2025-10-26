Cry en Guatemala: así fue su llegada al Festival Gamer y su reacción al probar Pollo Campero

Cry en Guatemala: así fue su llegada al Festival Gamer y su reacción al probar Pollo Campero

Del Festival Gamer al Pollo Campero: así fue la emotiva visita del creador de contenidos y streamer, Cry The Real, a Guatemala.

Cry en Guatemala así fue su llegada al Festival Gamer y su reacción al probar Pollo Campero

El streamer español Cry de Real ahora también explora el mundo de la moda. (Foto Prensa Libre: cortesía Festival Gamer 2025)

Cry The Real, creador de contenido español y streamer radicado en México, saludó calurosamente a sus seguidores en Guatemala.

Reconocido por su estilo, sus exploraciones y su contenido viral en TikTok y YouTube, Cry The Real tiene 26 años y reside en México.

Este sábado participó en el Festival Gamer, celebrado en Forum Majadas, donde fue recibido por sus seguidores.

Tras un cálido recibimiento, Cry saludó a los asistentes y se tomó fotografías con ellos.

Algunas de sus seguidoras viajaron del interior y de países vecinos para saludarlo en persona.

@abigailbran97 Me encantó conocer a @Cry #cry #katteyes #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viraltiktok #fyp ♬ VEN ACÁ - Katteyes

Durante su visita a Guatemala, también probó Pollo Campero y quedó encantado. Esto dijo: “Mmmm, mmmm. ¡Locura! Qué sabor tiene, está crujiente. Quiero comer esto cada día”.

@55_clark CRY EN GUATEMALA: probó el pollo campero y le encantó #xcry #xcryboy #crythereal #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #cryboyers ♬ sonido original - Clark

