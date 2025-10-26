Escenario
Cry en Guatemala: así fue su llegada al Festival Gamer y su reacción al probar Pollo Campero
Cry The Real, creador de contenido español y streamer radicado en México, saludó calurosamente a sus seguidores en Guatemala.
Reconocido por su estilo, sus exploraciones y su contenido viral en TikTok y YouTube, Cry The Real tiene 26 años y reside en México.
Este sábado participó en el Festival Gamer, celebrado en Forum Majadas, donde fue recibido por sus seguidores.
Tras un cálido recibimiento, Cry saludó a los asistentes y se tomó fotografías con ellos.
Algunas de sus seguidoras viajaron del interior y de países vecinos para saludarlo en persona.
Me encantó conocer a @Cry #cry
Durante su visita a Guatemala, también probó Pollo Campero y quedó encantado. Esto dijo: “Mmmm, mmmm. ¡Locura! Qué sabor tiene, está crujiente. Quiero comer esto cada día”.
CRY EN GUATEMALA: probó el pollo campero y le encantó