Halloween en Guatemala: 5 lugares gratis para lucir su disfraz y disfrutar en familia

En distintos puntos de la Ciudad de Guatemala se organizan actividades para que tanto niños como adultos luzcan sus disfraces y participen en concursos.

Actividades para lucir su disfraz en centros comerciales de la Ciudad Capital. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Cuál será su disfraz este año? Si no tiene uno, ármelo inspirado en personajes de las leyendas tradicionales.

Además de los tradicionales personajes de terror, los de la cultura k-pop están de moda.

Disfrute de actividades gratuitas en varios centros comerciales de la Ciudad Capital.

Lugares gratis para lucir su disfraz

Parque Las Américas

Asista disfrazado este 31 de octubre a partir de las 17 horas y disfrute en familia de Candy Hunt. Prepárese para una experiencia única, con premios y dulzura en cada rincón.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

