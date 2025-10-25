Halloween en Guatemala: 5 lugares gratis para lucir su disfraz y disfrutar en familia

¿Cuál será su disfraz este año? Si no tiene uno, ármelo inspirado en personajes de las leyendas tradicionales.

Además de los tradicionales personajes de terror, los de la cultura k-pop están de moda.

Disfrute de actividades gratuitas en varios centros comerciales de la Ciudad Capital.

Lugares gratis para lucir su disfraz

Mercadito del Emprendedor en el Museo de la Merced

De 9 a 16 horas. Disfrute de ventas de emprendedores, cuentacuentos, área de comida, música en vivo y concurso de disfraces. En la 11 avenida 4-49, zona 1. Habrá premios en efectivo.

Paseo Cayalá, zona 16

Este centro comercial será un mundo disfrazado este 31 de octubre a partir de las 10 horas. Participe en el concurso de disfraces y en la caminata zombi; reciba dulces en comercios participantes y gane premios.

Pradera zona 10

Llegue disfrazado este 31 de octubre al food court, entre las 12 y 14 horas, y disfrute de cócteles espeluznantes mientras suenan los mejores soundtracks de películas de Halloween.

Spazio, zona 15

Invitan a celebrar una tarde llena de dulces y diversión este viernes 31 de octubre. Habrá manualidades, pintacaritas y el tradicional trick or treat, de 14.30 a 17.30 horas. A las 18 horas habrá un espectáculo en vivo de Mickey Mouse, edición Halloween.

Parque Las Américas

Asista disfrazado este 31 de octubre a partir de las 17 horas y disfrute en familia de Candy Hunt. Prepárese para una experiencia única, con premios y dulzura en cada rincón.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

