Cuál es la grabación inédita de Prince que se publicó en el décimo aniversario de su muerte

Los herederos de Prince han publicado una grabación inédita del tema With This Tear, una canción que el difunto artista compuso originalmente y que posteriormente cedió a Céline Dion a principios de la década de 1990, informa la revista Billboard.

La publicación se produce cuando se cumplen diez años del fallecimiento del autor de Purple Rain. El artista estadounidense fue encontrado sin vida en el 2016 en su estudio de Paisley Park, en Minnesota, tras una sobredosis accidental de fentanilo.

La nueva versión de With This Tear, publicada por NPG Records y Legacy Recordings, incluye la grabación original de Prince de esta balada con piano, que él mismo compuso, produjo e interpretó.

Según Billboard, la canción se grabó por primera vez en Paisley Park en noviembre de 1991, pero permaneció inédita hasta ahora, mientras que la versión de Céline Dion apareció en su álbum homónimo de 1992.

La grabación recién publicada ha sido actualizada con una nueva mezcla a cargo del productor nominado al Grammy Chris James, quien ya ha trabajado en varios proyectos relacionados con Prince.

En el 2024 también apareció en internet una demo de Baby Doll, una colaboración inédita entre Prince y Kylie Minogue, lo que puso de manifiesto la riqueza del material que aún se conserva en sus archivos, añade la publicación.