Cuál es la grabación inédita de Prince que se publicó en el décimo aniversario de su muerte

Escenario

Cuál es la grabación inédita de Prince que se publicó en el décimo aniversario de su muerte

A diez años de la muerte de Prince, sus herederos publicaron una balada que el artista compuso, produjo e interpretó en 1991.

EFE

|

Fotografía de archivo del 21 de octubre de 2003 del artista estadounidense Prince durante una presentación en el Rod Laver Arena en Melbourne (Australia). Este martes se cumplen diez años de su muerte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Fotografía de archivo del 21 de octubre de 2003 del artista estadounidense Prince durante una presentación en el Rod Laver Arena en Melbourne (Australia). Este martes se cumplen diez años de su muerte. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los herederos de Prince han publicado una grabación inédita del tema With This Tear, una canción que el difunto artista compuso originalmente y que posteriormente cedió a Céline Dion a principios de la década de 1990, informa la revista Billboard.

La publicación se produce cuando se cumplen diez años del fallecimiento del autor de Purple Rain. El artista estadounidense fue encontrado sin vida en el 2016 en su estudio de Paisley Park, en Minnesota, tras una sobredosis accidental de fentanilo.

La nueva versión de With This Tear, publicada por NPG Records y Legacy Recordings, incluye la grabación original de Prince de esta balada con piano, que él mismo compuso, produjo e interpretó.

Según Billboard, la canción se grabó por primera vez en Paisley Park en noviembre de 1991, pero permaneció inédita hasta ahora, mientras que la versión de Céline Dion apareció en su álbum homónimo de 1992.

LECTURAS RELACIONADAS

US actress and singer Jennifer Lopez attends the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Michael Tran / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan el próximo estreno de Netflix

chevron-right
Desde el ritmo de sus pies imparables cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five al éxito mundial, 'Michael' explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío. La película llega este miércoles a los cines españoles tras un preestreno en Berlín que reunió a gran parte de la familia Jackson, que se dieron un baño de multitudes con tres días de celebraciones para presentar el filme. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Michael”: la cinta que retrata la infancia y ascenso de Michael Jackson

chevron-right

La grabación recién publicada ha sido actualizada con una nueva mezcla a cargo del productor nominado al Grammy Chris James, quien ya ha trabajado en varios proyectos relacionados con Prince.

En el 2024 también apareció en internet una demo de Baby Doll, una colaboración inédita entre Prince y Kylie Minogue, lo que puso de manifiesto la riqueza del material que aún se conserva en sus archivos, añade la publicación.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Prince Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS