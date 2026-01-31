Cuál fue la última aparición de Catherine O’Hara antes de su muerte

La muerte de Catherine O’Hara, ocurrida el 30 de enero del 2026, conmocionó a Hollywood y a millones de fanáticos en todo el mundo que crecieron viéndola en Mi pobre angelito y otras producciones icónicas.

La actriz canadiense tenía 71 años y falleció en Los Ángeles, tras una breve enfermedad, según reportó su agencia.

La noticia impactó especialmente porque, hasta el momento de su muerte, se desconocía públicamente que O’Hara padeciera alguna dolencia. No se revelaron detalles sobre el padecimiento que provocó su deceso.

La última vez que el público vio a Catherine O’Hara fue durante la ceremonia de los Premios Emmy del 2025, celebrada el 14 de septiembre de 2025 en el teatro Peacock de Los Ángeles, menos de cinco meses antes de su muerte.

Esa noche, según el medio Us Weekly, la actriz brilló en la alfombra roja con un vestido negro de manga larga de la marca Christian Dior, acompañada de su esposo Bo Welch, reconocido diseñador de producción nominado al Óscar y al Emmy. La pareja también asistió a la fiesta oficial posterior al evento, organizada por Apple TV+, donde fueron captados posando juntos.

La velada tuvo un motivo especial para O’Hara: esa noche ganó el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su interpretación de Patty Leigh en The Studio, producción de Apple TV+. Este sería su último reconocimiento en vida.

Después de los Emmy, O’Hara no volvió a aparecer públicamente. De acuerdo con Us Weekly, la actriz no asistió a los Critics Choice Awards ni a los Globos de Oro a comienzos de enero del 2026, ceremonias en las que The Studio obtuvo múltiples premios.

The late Catherine O'Hara's last public appearance was at Apple TV+'s Primetime Emmy Party red carpet on September 14, 2025 in West Hollywood, California. 🕊️ 📸: Getty pic.twitter.com/n86oqEn30B — Page Six (@PageSix) January 30, 2026

Sus últimos trabajos

The Studio representó uno de los proyectos más recientes y destacados de O’Hara. En la serie interpretó a una ejecutiva de cine cínica y audaz, papel que le valió nominaciones tanto en los Emmy como en los Globos de Oro del 2025, y con el que resultó ganadora.

Según información del medio británico The Sun, la filmación de una segunda temporada habría sido pospuesta por motivos personales, aunque no se confirmó si la actriz logró grabar material para esos nuevos episodios.

En los últimos meses de su vida, O’Hara también participó en otros proyectos significativos. Formó parte de la segunda temporada de The Last of Us, de HBO, donde interpretó a Gail Lynden, una terapeuta cuyo personaje no aparece en el videojuego original. Además, se interpretó a sí misma en el documental John Candy: I Like Me, un homenaje al comediante canadiense.

En el 2024, los fanáticos tuvieron la oportunidad de verla por última vez como Delia Deetz en Beetlejuice Beetlejuice, la secuela del clásico de 1988, nuevamente dirigida por Tim Burton, detalla Vanidades.

In memory of the great Catherine O'Hara, I think it's tragically beautiful & poetic that her final scene in a live-action narrative film was her riding the Soul Train at the end of BEETLEJUICE BEETLEJUICE. A perfect farewell. Rest in peace, Catherine. See you at the Great Beyond. pic.twitter.com/QWmceckNu6 — Yoko Higuchi (@theYokoHiguchi) January 30, 2026

Un legado imborrable

Catherine O’Hara construyó una carrera de más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento. Además de su icónico papel como Kate McCallister en Mi pobre angelito, brilló en producciones como Schitt’s Creek —que le valió múltiples premios Emmy—, Beetlejuice, la voz de Sally en The Nightmare Before Christmas y Heartburn.